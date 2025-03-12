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彰化隱密尋寶屋！獨棟懷舊咖啡擺滿老物件　還有香菜拿鐵挑戰味蕾

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

彰化火車站附近永樂街巷內的「Stable Fly 穩定飛行模式」是一間複合式的咖啡廳，四層樓的獨棟老屋空間，一樓到四樓各有不同特色，內用皆可自由走動、免費參觀拍照。菜單最大特色是有香菜咖啡、香菜布丁，喜歡香菜的人可以來挑戰一下！

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交通

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲距離彰化火車站約1公里，步行15分鐘左右可抵達，附近有很多彰化美食、彰化小吃。

外觀

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲Stable Fly 穩定飛行模式是一間獨棟複合式咖啡店，由老房子改建，外觀相當吸睛。

店內環境
一樓是咖啡店，供應咖啡飲料、鹹食甜點，二樓則是甜點店、花藝店，三樓為小百貨市集選物店、占卜室，四樓有露天座位區，擺有各式懷舊的老物件。內用的主要座位區在一樓和二樓，每個角落都能看出老闆對於老物件的熱愛。如果你是老屋控肯定會很喜歡這裡，要說是最有特色的彰化咖啡廳都不為過！無論是想聚餐約會，或是簡單喝個下午茶都很適合來這裡。

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲只要是內用客人，一到四樓皆可免費參觀、拍照，只要不影響到其他客人就好。

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲我非常喜歡四樓的露天陽台空間，天氣好的時候吹著微風、曬著太陽實在舒適，享受有別於大城市的悠閒感。

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲店內有隻可愛貓咪，最開始在頂樓看到，後來跑來一樓討食，才知道原來是店貓！

菜單
內用低消為每人一杯飲料，飲品有手沖咖啡、義式咖啡、茶飲、花草茶、氣泡飲、調酒、啤酒。也有供應燴飯、刀削麵等主食、炸物鹹食、甜點，想吃飽或是簡單喝個下午茶都可以來這裡。最特別的是香菜系列，當初會知道這裡也是因為香菜咖啡，喜歡香菜的人可以挑戰一下。

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

美式咖啡－120元
120元的美式咖啡居然這麼大杯，讓人讚嘆彰化的物價很平價！美式咖啡風味呈現堅果可可調性，尾韻帶點微微煙燻，如果做成奶咖應該比較適合。

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

手沖咖啡 巴西－150元

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

▲中焙的巴西豆完全沒有過於厚重的焦苦感，風味厚實飽滿、香醇順口，表現十分出色。

香菜拿鐵咖啡－160元
底層的綠色不完全是香菜汁，而是加入抹茶下去調和，所以並不會有非常重的香菜味。店家建議喝之前要先均勻攪拌，讓咖啡、牛奶、香菜汁、抹茶可以均勻混合，但我反而覺得讓味道變得太複雜了。單純就「把香菜做成飲料」來說，味道其實是不錯的，味道的主體是抹茶，尾韻才會飄散出香菜味。但是和咖啡的組合似乎不太搭，我會建議想嚐鮮的人點「香菜歐蕾」，簡單搭配牛奶應該就蠻好喝的。

▲▼Stable Fly 穩定飛行模式 超美獨棟老屋咖啡店！複合空間有陽台露天座位。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
我們都很喜歡整體的空間設計、老屋氛圍營造，加上不限時，可以悠哉坐著喝咖啡、到處拍拍照。獨棟建築的店內座位數很多，應該不太需要擔心會客滿沒位子，推薦這家很有特色的彰化咖啡廳！

Stable Fly 穩定飛行模式

地址：彰化縣彰化市永樂街44巷2號
電話：04－7220663
營業時間：11：00－19：00（周二、周三公休）

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