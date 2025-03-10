承載街坊鄰居回憶！基隆「50年老理髮廳」化身咖啡館　不限時空間

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

喜歡老屋改造復古咖啡廳的人，推薦一定要來基隆這家「秋香理髮廳－獅球珈琲部」。前身是經營50年的理髮廳，直至今日仍保留許多舊時代元素，不僅有很酷的裝潢設計，菜單上的咖啡、甜點都很有水準，網路評價這麼高絕對不是沒有原因！

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交通

▲開車前往可以把車子停在「基隆仁愛獅球停車場」，走過來僅需2分鐘左右即可抵達。附近景點還有獅球嶺砲臺。



環境

原本為一家在地經營50年的理髮廳，有著許多附近居民的共同回憶。老闆因緣際會下在租屋網站看到出租訊息，便決定承租下來，改造成心中理想咖啡店的模樣。雖然現在全台各地老屋改造的咖啡廳不少，但能做到細節這麼滿的並不多，完全能看出老闆對這家店的熱愛。

▲這些椅子都是原本理髮廳留下來的，坐在上面喝咖啡真的很酷！

▲保留了很多原本理髮廳的元素，像是流理臺、水龍頭、老磁磚等，加上隱身民宅小巷內的地理位置，真的有走進時光隧道的錯覺。

▲除了前半部的舊理髮廳座位區外，後面還有一區和式座位。如果沒有客滿的話就不限時，若有人候位則會限時兩個小時。



菜單

內用低消每人一杯飲料。提供義式咖啡和手沖咖啡，不喝咖啡的人也有茶飲、牛奶、可可、酒精飲品等選擇，搭配布丁、檸檬塔、軟餅乾、巴斯克蛋糕等甜點，16：30以後還有供應紅油水餃。

▲手沖咖啡的豆單可以參考櫃台前的小黑板。

美式咖啡－110元

冰美式咖啡有再shake後出杯，有著討喜的綿密泡沫。配方豆應該是中淺焙豆子，風味清爽明亮，帶有花香甜感，沒有多餘躁感，很好喝。

卡布奇諾－130元

▲卡布奇諾風味香甜，很像麥芽牛奶，乾淨好喝。



衣索比亞美花處理廠 蜜處理－170元

▲手沖咖啡我沒有喝，但朋友表示還不錯，想喝手沖咖啡的人可以試試看。



紅烏龍軟餅乾－75元

▲紅烏龍茶的香氣十分奔放，回烤加熱後味道更加濃郁，與融化棉花糖的組合相當不錯，很適合當作解饞的下午茶小點心。



心得

我們很喜歡秋香理髮廳 – 獅球珈琲部，之後來基隆有機會也會想再訪。空間設計非常有特色，無論細節處理或是氣氛營造都很到位，咖啡、甜點做得也不錯，絕對不只是一家賣裝潢的網美咖啡店！

秋香理髮廳－獅球珈琲部

地址：基隆市仁愛區獅球路24號

營業時間：12：00－20：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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