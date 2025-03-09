坐擁整片稻田景色！新竹低調寵物友善咖啡　曾是經營一甲子中藥鋪

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

位於新竹竹北的「有田咖啡」隱身稻田旁，是由老闆爺爺經營一甲子的中藥鋪改建成咖啡廳，環境舒適、景觀很美，滿滿老房子元素，又美又好拍照。菜單最有名的是咖哩飯，很多人都會專程來吃正餐，飽餐一頓後還能接著吃下午茶，在這裡坐一整天都可以！

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交通

距離新竹高鐵站、台鐵六家火車站均約1.4公里，步行時間20分鐘左右即可抵達。若要開車前往，店家建議把車子停在「隘口老街停車場」、「興隆路」，切記不要停在私人空地。有田咖啡旁邊也有私人停車場，停一次收費20元，停好車走過來不用3分鐘路程，記得要把錢投進錢筒內。

環境

有田咖啡是由老闆爺爺經營一甲子的中藥鋪改建而成，也是所有在地人的回憶。坐落於鄉間的老房子，空間設計、氣氛營造都做得蠻好的，難怪網路評價超過上千則，依舊有4.6高分！

▲一走進門，眼球馬上就被中藥櫃吸引。

▲雖然已經改成咖啡廳，還是能買到些許中藥材，算是有趣的複合式經營。

▲內用空間分成一樓、二樓，一樓座位大多擁有大片窗景。



▲沿著樓梯往上走，會來到二樓座位區。

▲店家表示在不影響其他客人的情況下，店內是可以隨意走動參觀的。



▲戶外區的景觀很漂亮，能夠欣賞到翠綠的稻田美景。

▲天氣涼爽的晴天，最推薦大家坐在陽台座位喝咖啡，享受微風吹拂的舒適愜意。

菜單

內用低消每人一杯飲料。客滿的話限時兩小時，若無人候位則不限時。有田咖啡也是一間寵物友善咖啡廳，但如果寵物要坐椅子的話，主人需要自備墊子。

▲飲料有咖啡、牛奶類、茶飲、花茶，搭配咖哩飯、牛肉飯、油雞飯、焗烤燉飯、素食餐點、湯品、炸物點心等餐點，不少人都會專程來有田咖啡吃飯。



▲甜點可以參考每日甜點櫃中的品項，這天來有生乳酪、巴斯克蛋糕、肉桂捲、戚風蛋糕，價格和多數咖啡廳差不多。

美式咖啡－100元

菜單上是寫使用來自四大產區的中深焙配方豆，但沒細寫是哪些地方。我坐在靠近吧檯的座位，有觀察一下豆子真的烘蠻重的，黑到會發亮，所以美式咖啡有著很厚重的body，煙燻、人蔘中藥風味，我們都不太能接受。

心得

雖然有田咖啡的咖啡沒有很合我們的口味，但空間環境我蠻喜歡的，中藥行改建的咖啡廳很有特色，二樓陽台座位區的景觀很美，吹著微風喝咖啡才是享受生活！還是推薦給喜歡老屋咖啡廳、景觀咖啡廳的人，或許有田咖啡的咖哩飯值得一試。

有田咖啡 Youtian Cafe

地址：新竹縣竹北市東興路二段2巷82號

電話：0965－258076

營業時間：11：00－19：00

粉絲團：有田咖啡

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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