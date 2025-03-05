鐵板紅豆吐司吸附焦香糖漿太欠吃！藏身傳統土藏屋的名古屋喫茶店

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撰文攝影／周花花

名古屋喫茶店推薦這家！隱身圓頓寺商店街傳統土藏建築內的New Poppy，光是建築本身就非常有特色，喜歡老屋咖啡廳的人，來名古屋肯定要來這裡朝聖吃早餐，菜單除了名古屋早餐外，鐵板紅豆吐司的人氣與評價都很高，來這吃下午茶也是很棒。

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New Poppy位置與交通

▲店主人承襲了父母經營40多年的喫茶店「喫茶Poppy」，改以「喫茶New Poppy」重新出發。

New Poppy位在名古屋城附近的四間道

這區是法定街景保存地區，而這家隱身在圓頓寺商店街附近的咖啡店，便是開在以傳統建築工法新建的土藏內，為結合創新與傳統的展現。搭乘名古屋地下鐵櫻通線／鶴舞線至「丸之內站」下車，接著步行650公尺、約8分鐘即可抵達。

▲主要用餐空間在二樓，服務生會請客人自行上樓找喜歡的座位，接著上來送水和毛巾，再過一陣子會再上來點餐。

▲二樓有個非常有趣的閣樓設計，如果你要坐在小閣樓也可以。

▲很少看到咖啡廳、喫茶店有這樣的座位設計，可能真的必須在傳統土藏裡才有辦法了。

▲菜單和傳統喫茶店相比，有著更多更專業的咖啡選擇，早餐時段為8點至11點。

▲點飲料就會招待吐司，其他餐點還有鐵板吐司系列、咖哩飯、義大利麵。

鐵板小倉紅豆吐司1200円

這道是New Poppy點餐率最高的品項，是不是光看賣相就覺得非常好吃，餐點上桌時鐵盤冒著白煙、飄著熱氣，會建議拍完照要盡快品嚐，才能吃到所呈現的最佳風味。

▲芝麻吐司與紅豆的搭配倒是較為少見，放在鐵板上、又再給一球冰淇淋，一旁還會額外附上淋醬。

▲味道吃起來應該是咖啡糖漿，與鐵板觸碰到的瞬間，飄散出誘人的撲鼻焦香。

▲芝麻吐司厚度較厚的關係，小倉紅豆醬給得又不會太多，所以邊邊的口感會有一點乾，但與冰淇淋搭配起來，也就習慣這樣的新奇組合。

用餐心得

名古屋實在有太多厲害的小倉紅豆吐司，要讓人留下深刻印象，並不是件容易的事。New Poppy的餐點組合是新穎的，隱身在傳統土藏建築內也很具特色，內用座位還有個小閣樓空間，如果喜歡傳統喫茶店的人，推薦可以來吃個下午茶，平日下午基本上是不會客滿的。

New Poppy (喫茶 ニューポピー)

地址：愛知県名古屋市西区那古野1丁目36－52

電話：052－433－8188

營業時間：08：00－18：00 （周四公休）、08：00－22：00（周五、周六）

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