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新莊「60元炭烤玉米」超實惠！口感彈牙刷上鹹甜醬汁香氣撲鼻

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者張宜樺

原來美味就在家附近！大家有沒有跟我一樣，住在一個地方很久，卻總是錯過附近的美食？我家騎車到新莊四維路才10分鐘！但直到最近，我才真正去探索了一下，新莊四維路美食。這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。

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招牌烤玉米：麥飯石燜烤玉米
話說這次是我第一次來這家店，當然要先從招牌口味下手啦！他們家的玉米會先水煮過，再用碳火烤，這可是真正的木炭烤，不是電烤架喔！

玉米烤得很剛好，咬下去真的有那種彈牙的口感，搭配蜜汁醬汁，不會太甜或太鹹，烤得剛剛好，不會乾癟也不會過油，香氣整個撲鼻而來，真的讓我滿意到不行。

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

9種口味任君選：聽說梅子很夯
這家烤玉米最厲害的地方是它有九種口味可以選！我這次雖然只試了招牌，但老闆特別推薦了他們最近超夯的梅子口味，下次我絕對要試試看！

畢竟不管是招牌還是特殊口味，每一支玉米只要60元，這個價格真的太實惠了。要知道我之前逛夜市，隨便一隻烤玉米都要80塊，甚至買過120的，雖然大隻沒錯，但這裡的60塊，我覺得真的是CP值爆表。

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這次發現了一家叫「麥飯石燜烤玉米」的烤玉米店，讓我大愛上。（圖／部落客胖貓咪的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

玉米小評價：值得再來！
總結一下這次體驗，我給這家「珍珠玉米」的評價是很值得再回訪！玉米Q彈的口感、香甜的醬汁、淡淡的炭香，這一切都讓我回味無窮。而且老闆還很熱情地分享他們的特色口味，讓我更有動力下次再去試試其他款。這麼近又這麼好吃，你們也一定要去試試看，千萬不要像我一樣錯過這麼久啊！

麥飯石燜烤玉米 新莊四維市場

地址：新北市新莊區四維路143號
電話：0921－964－749
營業時間：19：30－00：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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