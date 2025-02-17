老眷村裡的隱藏版酒吧！坐落空軍三重一村　重溫50年代懷舊時光

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者張宜樺

空軍三重一村不僅保留了完整的眷村建築，還融入許多創新文化特色的店家，而其中最特別的莫過於這家隱藏式酒吧「正義冷飲部」。第二次來到這個眷村，我和姐妹們一致認為，這裡不僅是懷舊愛好，同時也是讓傳統與創意碰撞出火花的場景。而正義冷飲部，正是這片土地上文化創新的最佳代表！

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隱藏在眷村裡的時光機器

正義冷飲部坐落在三重空軍一村內，外觀看起來就像一棟普通的老房子，進門時甚至會讓人有種「闖進別人家客廳」的小尷尬，但走進後才發現，這裡是眷村年代的縮影。從上世紀50年代的家具，到牆上的泛黃報紙、舊字畫，甚至是老師們的舊物件，整間酒吧就像一座小型眷村博物館。

調酒體驗：品味歷史，喝進台灣的故事

正義冷飲部的最大亮點，是每一杯調酒都和台灣歷史息息相關。酒單靈感來自各個時期的文化特色，每杯酒不僅名字有故事，味道更是別具巧思。我們這次點了兩款調酒，直接感受到台灣的歷史軌跡！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

史前時期

台灣文化的起源地在台東長濱，這杯調酒就以長濱盛產的咖啡為基底，搭配莓果與木瓜，象徵台灣水果王國的魅力。最後，用煙燻效果代表火這一人類進步的象徵。入口帶著微微的果香和乳酸感，有點像大人版的多多，層次豐富又驚喜十足！煙燻的香氣更是讓整杯酒多了一層深邃的餘韻。

民主時期

象徵台灣從日治時期走向民主時代，以金萱茶為基底，結合新鮮百香果與蜂蜜，再以朝日生啤泡沫象徵日本統治的結束。茶的清香中融入百香果的酸甜，蜂蜜的溫潤感中和了整體酸度，最後啤酒泡沫的微苦回甘為這杯酒畫上完美句點，喝起來就像台灣這片土地上的歷史，複雜但充滿韌性。

眷村年代：從歷史中汲取靈感

正義冷飲部所致敬的是1950年代的眷村文化，當時是國共內戰後，大量軍眷隨國民政府遷台，眷村成了他們的落腳處。這裡的每件家具、每幅字畫，都是那段歷史的縮影。而店內的創新設計，則在保留懷舊感的同時，結合現代風格，讓人既有穿越時空的感動，又不會覺得老氣或不舒服。

隱藏式酒吧：從客廳走進歷史

正義冷飲部非常隱密，沒有顯眼的招牌，讓人路過時很容易錯過。但這份低調更讓它成為酒吧迷們的必去打卡點！推開門後，老式藤椅、木質茶几，讓人瞬間回到眷村的客廳裡。每件家具都精心挑選，既保留歷史痕跡，又不失舒適度，讓人即使坐上一整晚也不覺疲憊。

這裡不只是一間酒吧，更是一段時光旅行

第一次來正義冷飲部的時候，我就被這裡的隱密感吸引，像是在尋寶一樣推開那扇門，內心充滿期待與好奇。而第二次來，我更能細細品味這裡的每一處細節。酒吧的設計就像一座時光機，從家具到調酒，無一不在講述台灣的故事。

讓我特別感動的是，正義冷飲部不只是復刻過去，而是將歷史與創新完美結合，像這次點的「史前時期」和「民主時期」，一邊喝一邊腦補那段歷史畫面，特別有趣又深刻！我覺得這裡非常適合帶朋友來，一起感受這裡的氛圍和故事。記得提前預約，否則可能會錯過這場時光旅行喔！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

正義冷飲部

地址：新北市三重區正義南路86巷20號

電話：02－29765605

營業時間：19：00－02：00 周五六19：00－03：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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