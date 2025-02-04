台北離城不離塵景觀湯屋！大窗景＋寬敞浴池　備品超齊潤髮乳也有

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃柯珮萱

天氣漸漸轉涼，這時候就是泡湯的季節！往年我總是選擇烏來做為泡湯首選，但今年決定嘗試北投。老實說北投的湯屋一向給人「高價位」的印象，因此很少選擇這裡。不過這次和朋友一起做了些功課，發現不僅價格合理，設施看起來也很新穎，於是立刻下訂，開啟我們的北投泡湯之旅！

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湯屋體驗：風景絕美，設備齊全

這次我們是三個人一起去，選擇了90分鐘的湯屋方案，假日價格是2280元，加一人只需再補400元。三個人分攤下來，價格還算親民，特別是對比其他北投湯屋，這樣的費用完全可以接受。

邊欣賞美景邊泡湯

進入湯屋後，最讓人驚喜的就是它的窗外景觀。整個湯屋都有對外窗，可以直接欣賞到對面的北投公園，以及藍天、綠樹和一條蜿蜒的河流，整個視野相當開闊。邊泡溫泉邊看著這樣的風景，瞬間覺得所有壓力都消散了。對於我這種不喜歡密閉空間的人來說，這樣的設計真的非常友好。

湯屋設施：細節到位，舒適加分

湯屋的空間非常寬敞，配有一個大浴缸，足夠三個人一起使用，完全不會感覺擁擠。另外還有一個台桌，上面備品齊全，包括浴巾、礦泉水等，還貼心地設置了一張可躺可坐的休息小床，供人放鬆小憩。

▲衛浴設施部分也讓我很滿意，配備了馬桶、蓮蓬頭、沐浴乳、洗髮精、潤髮乳等必需品。

▲作為一個對潤髮乳有堅持的女生，看到這點特別加分，因為泡湯完洗頭真的少不了潤髮乳的加持。

▲這樣的貼心小細節，讓人感受到店家對於使用者需求的重視。

泡湯體驗：溫泉水質可調整，舒適自在

溫泉的水溫可以自行調整，這點真的很棒！有時候泡湯水溫太熱或太冷都會影響體驗，但這裡可以根據個人喜好來調整，非常靈活。

▲泉水溫熱舒適，泡久了也不會覺得燥熱，反而有一種全身放鬆的感覺，尤其是在窗外美景的陪伴下，更是倍感愜意。

CP值爆表的北投湯屋選擇

整體來說，「享溫泉」不僅價格合理，設備也非常齊全，最重要的是還有美麗的景觀可以欣賞，讓人身心靈都得到放鬆。如果你和我一樣，對密閉空間不太能接受，那這間湯屋一定會是你的最佳選擇。

▲冬季泡湯的幸福感無法形容，特別是在這樣一個寬敞舒適的空間裡，與朋友一同享受溫暖泉水的擁抱，真的是一種難得的享受。

大眾池：多元選擇，放鬆無壓力

除了湯屋，享溫泉還提供大眾池，價格更親民，是許多泡湯愛好者的首選。大眾池分為男湯和女湯兩區，各自配備完善，讓每位旅客都能安心享受溫泉時光。

▲下次如果你也想來北投泡湯，想要一個能夠放鬆又有絕佳景觀的湯屋，不妨考慮「享溫泉」！快點約上好朋友一起來體驗。

享溫泉

地址：112台北市北投區光明路248號

電話：02－28928288

營業時間 ：目前店家沒有列出營業時間，請先聯繫店家確認是否營業

*以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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