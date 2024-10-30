樹林老屋享受獨處時光！每天都有不同甜點驚喜、滑嫩布丁口感極軟

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

有時候，生活的節奏總讓人感到無所適從，這時候最需要的就是找一個安靜的角落，好好整理一下混亂的思緒，而位於樹林和板橋交界的「微間素生」，正是我當天選擇的療癒空間。這間咖啡廳不僅氛圍寧靜，甜點和咖啡的搭配更是療癒心靈的良藥。這次，我一個人前來享受了一個甜美的午後，現在就來跟大家分享我的美好體驗！

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尋找內心的寧靜角落

那天，我特意挑了個獨自的午後來到微間素生，想要找一個安靜的小角落，好好整理最近混亂的內心。微間素生的木質裝潢和柔和的光線，讓整個空間顯得特別溫馨，我挑了窗邊的位置，陽光輕柔地灑進來，讓人瞬間感到放鬆。

▲這裡的環境真的很適合獨處，沒有過多的喧囂，只有輕柔的音樂和咖啡機的聲音陪伴著。

當日甜點與咖啡

▲雖然微間素生的甜點每天都不一樣，得看他們的IG更新當日菜單，但這也是他們的魅力之一。

草莓蛋糕

草莓蛋糕的酸甜平衡得剛剛好，而布丁的口感真的非常滑順，每一口都讓我忍不住閉上眼睛，沉浸在這份柔軟的甜美中。

嫩布丁

▲如果你跟我一樣是布丁控，這款布丁絕對不能錯過。

伯爵焦糖拿鐵

至於咖啡，我點的是伯爵焦糖拿鐵

濃郁的伯爵茶香和焦糖的甜香完美結合，咖啡的苦味被巧妙地中和了，口感順滑不膩口，非常適合搭配甜點一起享用。

整體心得

這趟微間素生之行，讓我在忙碌的生活中找到了片刻的寧靜，無論是來這裡喝杯咖啡、吃一點甜點，還是單純想找一個可以靜下心來的地方，微間素生都非常適合。下次有機會來到樹林或板橋，不妨給自己一個療癒的午後，來這裡感受甜點與咖啡的美好時光！

微間素生 MI-KAN STUDIO

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號1樓

電話：02－86873713

營業時間：12：00－19：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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