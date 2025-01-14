人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃鄒承恩

來北投泡溫泉，吃碗熱騰騰的拉麵，這幾乎成了每個旅人的標配。不過說到北投拉麵，許多人第一反應可能會想到那家「爬到山上也要吃的滿客屋拉麵」。然而最近它的Google評分意外下降，讓我想試試其他選擇，於是轉戰北投捷運站附近，選中了這間評價亮眼的「葉櫻拉麵」。葉櫻拉麵主打濃郁的雞白湯湯底，據說是用整隻雞慢火熬煮成的牛奶白色湯頭，光是看照片就讓人垂涎三尺！

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松露雞白湯拉麵：松露跟雞湯也太搭

我的選擇非常明確－松露雞白湯拉麵。你知道松露有多迷人嗎？身為一個松露控，每次看到有松露的餐點，我的心就會自動點擊購買鍵。但坦白說，松露和雞白湯搭配，我的內心是忐忑的，會不會踩雷？

▲一口湯下肚，整個大驚喜，濃濃的松露香氣與雞湯完美融合，絲毫沒有違和感，聞起來有種高級法餐的錯覺。

▲麵條偏硬，口感剛剛好，喜歡軟麵的朋友可以記得提前備註。

▲雞肉叉燒的部分，選用的是鮮嫩多汁的雞胸肉，每一口都帶著檸檬的清新香氣，讓我印象深刻。

蛤蠣雞白湯拉麵：鮮味滿點

同行的朋友選了蛤蠣雞白湯拉麵，這碗真的是「鮮」到極致！湯底濃郁的雞白湯融入蛤蠣的鮮甜，每一口都是滿滿的幸福。

▲最讓我佩服的是，蛤蠣不僅大顆，還飽滿多汁，擺盤也超級美觀，完全沒有「扁乾小蛤蠣」的失望場面。

▲如果你是蛤蠣控，推薦試試！我偷偷喝了一口朋友的湯，真的無法形容那股鮮味的層次感，直呼「好喝」。

一碗值得挑戰的雞白湯拉麵

葉櫻拉麵的特色就是用雞白湯取代了傳統的豚骨或醬油湯底，這種創新非常大膽！對於喜歡嘗試新奇風味的朋友來說，這裡一定會讓你找到驚喜。但如果你是那種對拉麵有「只愛豚骨湯」的堅持者，可能需要三思後再試。不過以我的經驗來看，願意挑戰的你，一定會對它讚不絕口！

葉櫻拉麵菜單

胖貓咪的小總結

葉櫻拉麵的雞白湯讓我完全改觀，原來拉麵不只有豚骨才能濃郁有層次！松露和蛤蠣兩款都值得推薦，尤其是對於想在北投探索新滋味的朋友，這裡一定要列入你的美食清單。最後，來北投玩，泡湯之餘推薦可以來碗葉櫻拉麵，用這一碗溫暖你的身心！

葉櫻拉麵 Hazakura

地址：台北市北投區光明路62號

電話：0916－210320

營業時間：11：30－13：30、17：00－20：30（周一公休）

*以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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