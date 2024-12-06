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盤點7家秘密咖啡、老宅改建！樹林隱藏美味地圖　靜謐時光好選擇

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃鄒承恩

在偏僻的新北市樹林區，這幾年漸漸出現超有質感的咖啡廳好店！以下是胖貓咪大盤點，精選出樹林咖啡廳優質好店給大家，快加入你的口袋名單吧！

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樹林咖啡廳精選7家

在丹尼爾那裡的咖啡館
想找一個隱藏在樹林巷弄裡的秘密咖啡館，來一杯絕美咖啡，配上一口甜點，讓疲憊的心瞬間療癒嗎？這次來到了「在丹尼爾那裡的咖啡館」，品嚐了幾款特別的飲品和蛋糕，感受到這裡的溫馨氛圍和美味。（點我看文章）

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

地址：新北市板橋區溪崑二街16巷8號
電話：02－26866225
營業時間：11：00－19：00（周一公休）



微間素生　MI-KAN STUDIO
有時候，生活的節奏總讓人感到無所適從，這時候最需要的就是找一個安靜的角落，好好整理一下混亂的思緒。而位於樹林和板橋交界的「微間素生」，正是我當天選擇的療癒空間。這間咖啡廳不僅氛圍寧靜，甜點和咖啡的搭配。（點我看文章）

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

地址：新北市板橋區篤行路三段玉平巷79號1樓
電話：02－86873713
營業時間 ：12：00 ～19：00（周六、日10：00營業）



好秋早午餐
樹林美食好秋早午餐就隱藏在樹林車站附近的巷弄中，靠近長壽親子公園的地方。早午餐選項豐富多元嚴選食材，套餐都會包含蔬菜、沙拉、湯品、炸薯條等配餐，CP值非常高。（點我看文章）

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

地址：新北市樹林區中興街42號
電話：02－26833680
營業時間：08：00～16：00（周二、六公休）



來發咖啡所
幾乎樹林人都知道的咖啡廳，你還沒跟上嗎？來發咖啡所緊鄰樹林國小旁，一處老宅重新裝修改建。多樣化的咖啡飲品，都是自家烘培的咖啡豆。手作甜點每日限量供應，口味都不一樣，想吃到限定蛋糕得碰碰運氣呢！（點我看文章）

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

地址：新北市樹林區啟智街111號
電話：02－26846263
營業時間：10：00～22：00（周日10：00～18：00）



Moodie Cafe 莯苗
樹林的質感咖啡廳的選擇越來越多了，身為土生土長的本土樹林人，深感生活品質大大提升。位在樹林車站附近，米蘭花園社區旁的Moodie Cafe莯苗，有好咖啡、好甜點、食材嚴選的輕食早午餐拼盤等多種選擇。（點我看文章）

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

地址：新北市樹林區復興路41號
電話：02－26862753
營業時間：11：00～19：00（周六、日10：00～18：00）



早自己。朝食製作所（樹林店）
樹林新開了一間很不一般的早餐店！「早自己。朝食製作所」就在長壽街，米蘭花園社區。創辦人於2015年，在南勢角創業，一直以來堅持在現場烘焙手作新鮮吐司漢堡。 從菜單上就能夠發現他的特別之處。（點我看文章）

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

地址：新北市樹林區長壽街15-11號
電話：02－26823466
營業時間：06：30～14：00



MEET SUGAR
別再說樹林是美食沙漠了！隱藏在巷弄間的幸福美好，輕食早午餐最精緻的品項都在這裡，溫泉吐司、沙拉、義大利麵、燉飯樣樣齊全。最重要的法式甜點一定要吃，不囉嗦馬上看介紹。（點我看文章）

▲▼盤點10家秘密咖啡館，樹林的隱藏美味地圖。（圖／胖貓咪的奇幻旅程提供）

地址：新北市樹林區啟智街76號
電話：02－26876889
營業時間：10：00～20：00（周一公休）

*以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團部落格

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