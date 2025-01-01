日式老屋裡的濃郁炭火桶仔雞！極佳視野將關子嶺山城美景盡收眼底

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

台南白河關子嶺是一個藏著許多驚喜的小山城，以泥漿溫泉和迷人的山景著稱。但這一次，我們的目標不是溫泉，而是來自這裡的美食珍寶——老街山產美食景觀餐廳的桶仔雞。伴隨炭火的香氣，這道經典料理不僅撫慰了肚腹，還讓我們在舌尖上體會到與眾不同的山城風情。

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桶仔雞的完美演繹與驚喜的熱炒料理

老街景觀餐廳的桶仔雞，是這趟美食之旅中最讓人驚豔的存在。這道菜採用傳統炭火桶烤方式，雞肉經過慢火燜烤，外皮香脆微焦，內裡卻保持鮮嫩多汁，帶著濃郁的炭香味，鹹香適中，非常適合搭配一碗熱騰騰的白飯，真的是怎麼吃都不膩！

▲除了桶仔雞，餐廳的熱炒料理也十分豐富，這次我們特別點了幾道特色菜。

蜂蛹烘蛋

這道菜絕對是這裡的亮點之一。蜂蛹不僅富含高蛋白、維生素和多種營養成分，還帶有淡淡的堅果香氣，與烘蛋的香氣交融在一起，讓人越吃越上癮。這是一道不僅美味，還非常健康的料理選擇。



涼拌過貓

過貓這種野菜在台南非常常見，口感脆嫩且略帶草香，搭配沙拉沾醬，是桌上不可或缺的一抹綠意。

五更腸旺

這道經典重口味料理，以酸辣湯底為基調，內臟的鮮美與鴨血的滑嫩讓人一口接一口，完全停不下來。每份套餐還附上竹筍雞湯，湯頭清淡卻帶有自然的甘甜，雞汁與竹筍的鮮美交融，是吃得飽足後的一份溫潤平衡。

穿越時光：日式建築的細節與魅力

如果說桶仔雞和熱炒征服了味蕾，那餐廳的日式建築則喚醒了我們對歷史的敬意。這裡保留了日治時期的木造建築結構，天花板上的木條紋理依然清晰可見，彷彿在訴說百年前的故事。





細心觀察可以發現，屋內的木構架依然牢固，原始的電線布置也完整保留，且至今仍然能使用，彰顯了當時建築工藝的精湛與耐久。坐在這樣的空間裡用餐，彷彿能感受到過去時光的溫度與重量。這不是一間普通的餐廳，更像是一座活的歷史展館。

戶外風光：讓味蕾與視覺一同旅行

老街景觀餐廳的戶外環境更是讓人心曠神怡。從餐廳的露台遠眺，白河鎮的市區景色盡收眼底。

山風徐徐吹來，炭火的香氣仍然在鼻間縈繞，這樣的用餐環境不僅讓人感覺到美味，也讓心靈獲得一份難得的寧靜。

【老街山產美食景觀餐廳】彈性多樣的套餐選擇

兩人套餐

精緻且足量，適合小倆口享受溫馨時光。

六人套餐

家庭聚會或朋友聚餐的首選，菜色豐富且經濟實惠。

客製化合菜

想換菜或加購特色料理？只需要提前溝通，餐廳都能靈活調整，滿足不同需求。餐廳的服務人員親切又細心，讓我們在用餐過程中感到賓至如歸。

關子嶺必訪的味蕾與歷史珍寶

無論是香氣十足的桶仔雞、營養豐富的蜂蛹烘蛋，還是餐廳所承載的日式建築歷史，老街山產美食景觀餐廳都是一次無法被取代的體驗。如果你有機會來到白河關子嶺，千萬別錯過這間店。

這裡不僅提供了令人垂涎欲滴的美食，更讓你能在山風與歷史的交織中，感受到前所未有的心靈滿足。帶著家人或好友，來這裡吃一頓，讓舌尖和視覺一起沉浸在這份獨特的山城情懷中吧！

老街山產美食景觀餐廳



地址：台南市白河區關嶺里31－11號

電話：06－6822008

營業時間：周一至周五 10：30－14：30、16：30－20：30／周六、日 10：00－21：00（周四公休）



＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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