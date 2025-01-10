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新竹關西放鬆小天地＋1！獨棟大空間＆寵物友善　自家烘焙咖啡廳

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃亭詠

新竹關西咖啡廳2024新開幕！來自昔日關西分駐所所長宿舍的Posuo coffee studio婆娑咖啡開二店，而Posuo coffee studio本店位於新竹縣關西鎮中豐路一段385號，近關西東安古橋旁。獨棟透天厝三層樓空間，大片落地窗的工業風設計裝潢，水泥灰氛圍，也是新竹寵物友善咖啡廳，橫掃IG網美打卡新竹景點，主打自家烘焙。

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Posuo coffee studio本店交通怎麼去

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

相當好停車的咖啡廳
可Google導航「Posuo coffee studio本店」，位於新竹縣關西鎮中豐路一段上，旁邊是東安古橋十字路口，非常好找開車來訪，可找路邊停車或是斜對面付費停車場「第一停車場公園」，或是關西東安古橋旁免費停車場。

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲門口擺放一立牌，可見婆娑咖啡品牌延伸。

Posuo coffee studio本店 Giesen咖啡機烘豆

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲工業風設計，大片玻璃，可見門口那台專業的烘豆機，呈現職人專業與質感。

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

Posuo coffee studio本店 一樓水泥灰工業風裝潢

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲水泥灰色設計，把老屋打掉重新翻新裝潢，開放式咖啡吧台，少了壓迫感，水泥灰色多了清水模的質地。

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲櫃檯水泥灰吧台很美，打上燈光，使用飛鷹咖啡機黑色設計，很摩登。

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

自家烘焙咖啡豆可聞香

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲結帳區櫃台前方，有幾款咖啡豆，可先聞香再挑選。

二樓工業風空間氛圍

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

Posuo coffee studio本店菜單與注意事項

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲每人低消一杯飲品，限時80分鐘，提供咖啡、茶、甜點等，也是寵物友善咖啡廳。

原味卡士達生乳捲110元

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲搭配當季水果以日式甜點呈現，皆使用北海道十勝奶霜，生乳捲鮮奶油，清爽不油膩奶香濃郁。

冰拿鐵180元

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

▲冰拿鐵180元，這款配方豆走花果香基調，中淺烘焙咖啡豆，非常順口，整杯喝起來，尾韻會多了淡淡酒香。

▲▼新竹關西美食，Posuo coffee studio本店，新竹透天厝工業風咖啡廳，自家烘焙咖啡廳。（圖／upssmile向上的微笑萍子提供）

評價
充滿特色，關西鎮上終於多了間專業的自家烘焙咖啡廳，跳脫只能喝便利商店咖啡，來訪Posuo coffee studio本店，喝杯職人咖啡，吃個甜點，午後很美好，讓人好喜歡，來新竹關西小旅行，可別錯過！

Posuo coffee studio婆娑本店

地址：新竹縣關西鎮中豐路一段385號
營業時間：10：00－17：30

＊部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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