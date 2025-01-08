upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

觀光客必朝聖的九份隱藏版咖啡廳！「微光森林Twilight Cafe」位於新北市瑞芳區崙頂路，為民宿「神隱之森」系列旗下的咖啡廳，由一座廢墟改建而成，加入工業風元素和九份玻璃屋設計，爬藤植物布置出滿滿綠意，打造森林系景觀咖啡廳，共有兩層樓空間，視野遼闊。點了香氣四溢的早午餐盤，彷彿在大自然環境用餐。

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九份微光森林交通

搭乘台北捷運

在「西門站2號出口」下車，出站後在國軍英雄館門口前方有站牌，搭乘965公車班次密集，遊客無需長時間等待，一班車即可抵達。在「九份老街」下車，步行3分鐘抵達。也可在「忠孝復興站」下車，搭乘客運「1062」至九份老街下車，步行5分鐘。

搭乘台鐵

在「瑞芳火車站」下車，出站後往左轉步行約5分鐘，至區市民廣場公車站，轉搭825、788、1062公車（往金瓜石班車），在九份老街下車。

九份微光森林怎麼走

微光森林Twilight Cafe位於新北市瑞芳區崙頂路，九份老街上方，錯綜蜿蜒巷弄中穿梭；若從九份老街下車，得先走到九份老街內，從「阿柑姨芋圓」旁那條路往上走，途中看到這棟白色地中海風情外觀的「美好時光民宿」前方這條小路，穿過去走上階梯就抵達了。不要像萍子，先是順著路，走到「聽風的歌」民宿，再從「九份慕心原宿」樓梯走下來，遇到「神隱之森 Twilight Forest」民宿，繞一大圈才看到微光森林Twilight Cafe。

九份微光森林不迷路地圖

從九份老街的基山街，沿著接階梯走至基山街155號旁的階梯往阿柑姨芋圓前進→九份國小→龍門客棧民宿→美好時光民宿前方路左轉→雜貨店的小石階上來→微光森林Twilight Café。

九份微光森林 神隱之森紅磚老宅九份民宿

前面萍子有提到，隸屬Twilight神隱系旗下的四家民宿，主要是供應早餐給住宿客人的餐廳，現在也開放一般旅人可單純前來用餐休閒。店老闆經營的民宿「神隱之森 Twilight Forest 」超美的磚紅外牆的老宅民宿，若時間夠，一定要找時間來住宿一晚，感受九份山城之美。

九份微光森林 神隱之森開的咖啡廳

微光森林Twilight Cafe是獨棟玻璃屋咖啡廳，外觀牆面滿滿綠意；石牆上遍布了青苔和蕨類植物，打造森林系咖啡廳。前往的路途都是小徑，非常隱密，因此擁有九份隱藏版咖啡廳的定位，讓人想一探究竟。

九份微光森林 廢墟改建成玻璃屋咖啡廳

由一座廢墟改建而成，透明天花板讓整座建築變身成玻璃屋，彷彿走入一片森林，上層的玻璃屋應該就是二樓用餐空間，光想像就可知道視野遼闊，讓人好期待。

▲建築外被滿滿綠意包圍，蕨類植物更添加生氣蓬勃的氛圍。



▲若要前往用餐建議提早預約，或過中午再來；因為住宿客人的免費早午餐也是來這裡享用，避免人潮高峰。



九份微光森林 兩層樓用餐空間

咖啡廳有兩層樓的用餐空間，一樓是佈滿蕨類和青苔的石墻屋，二樓是加蓋的玻璃屋；建築以懷舊混搭現代工業風，用鐵件元素組成的裸空樓梯連接一樓與二樓。

▲一樓提供一張八人長桌，以及三張雙人座位。以木質傢俱搭配金屬鐵件，玻璃屋混搭工業風元素，很搶眼。



▲一樓提供咖啡飲料吧台，引進荷蘭手沖咖啡機、知名WMF自動咖啡機，後方是廚房與洗手間，小空間大利用。



▲後方的玻璃門推開就是洗手間。



九份微光森林 二樓景觀座位區

二樓大片的玻璃屋窗景，視野很好，也是網美最愛的區域。不過只有六個位置，客滿就只能候位或是坐一樓。

菜單介紹

微光早午餐系列

微光早餐盤｜嚴選生菜、烤麵包、香濃炒蛋、經典培根。

胡桃木煙燻鮭魚盤｜濃郁煙燻香氣包圍鮮嫩鮭魚。

法式紅酒燉牛肉盤｜紅酒入味、牛肉軟嫩好入口。

匈牙利香料香煎雞腿盤｜多汁雞腿散發多層次香氣。

炒菇菇嫩蛋早餐盤｜素食也不簡單，蒜香炒菇與滑嫩蛋香完美結合，食用蛋奶素。



微光氣泡飲系列（每杯氣泡飲附上兩片比利時蓮花薄脆餅）

冰結檸樂｜酸甜檸檬與可樂的碰撞，清新沁爽。

藍色珊瑚礁氣泡飲｜如海洋般的深藍，沁涼的浪漫。

莓の戀氣泡飲｜莓果的酸甜就像初戀滋味。

少女粉蜜桃氣泡飲｜粉嫩蜜桃香，喝一口彷彿置身粉色夢境。

九份微光森林 推薦套餐附贈紅茶

套餐附贈冰紅茶，以木盤擺放，茶香四溢，甘甜美味。可選擇無糖或有糖，選擇有糖則會附上一杯糖，可以自行調整甜度。

九份微光森林 推薦炒菇菇嫩蛋早餐盤350元

以素食為主的早餐盤，適合食用蛋奶素的人，用木盤盛裝看起來很豐富，一上桌就很吸睛。蒜香炒菇與滑嫩蛋香完美結合，很入味，加入點海鹽提味，會更好吃。

九份微光森林 推薦萃取冰拿鐵200元

附比利時蓮花薄脆餅，自己把萃取咖啡倒入牛奶中，充滿儀式感。喝下一口就能感受到咖啡堅果香與厚實奶香，比較可惜是鮮奶使用Costco調味乳，但玻璃杯和擺盤都很美，享用這杯咖啡讓人心情愉悅。

九份微光森林評價

微光森林Twilight Cafe不僅建築別具一格，餐點也好吃有水準，獲得高評價。若要前往九份，不妨花點時間與腳力，來這裡喝一杯咖啡和享用早午餐，放慢生活步調，感受大自然的氛圍。

微光森林Twilight Cafe



電話：0905－788650

地址：新北市瑞芳區崙頂路27號（阿柑姨芋圓直上3分鐘可到）

營業時間：09：00－17：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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