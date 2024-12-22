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板橋30年老字號滷味攤！銷魂雞腿排＋鴨翅雞爪堆出黑金色滷味小山

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

`▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者黃鄒承恩

板橋滷味推薦、板橋重慶黃昏市場美食！在地飄香30幾年老字號滷味攤，「呷品香滷味」位於新北市板橋區重慶路上，傳承一甲子的黑金滷汁，滷至深琥珀色，滷味堆得像座小山。有選擇障礙老饕可直接買店家拼盤組合，必吃招牌滷雞腿、牛三寶、松阪豬、鴨翅、腿庫、雞腳、經典魯味。溫潤舒服的醬香，無添加的純淨滷香，神等級好吃滷味，擄獲板橋在地人不想公開的滷味，板橋排隊名店，附呷品香滷味菜單、板橋重慶黃昏市場交通。

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呷品香滷味怎麼去？
如何造訪呷品香滷味交通、板橋重慶黃昏市場交通？可Google搜尋「呷品香滷味」，即可抵達。板橋重慶黃昏市場地址，板橋區的板橋區國慶路290巷街道。搭乘公車，可搭乘245、265經中央路、810、265區（大南）可抵達。可搭乘台北捷運「亞東醫院站」下車，步行15至20分鐘，建議騎YouuBike比較方便。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

呷品香滷味在哪裡？
「呷品香滷味」位於板橋重慶黃昏市場裡，旁邊是新北重慶國中，從重慶路往市場方向走很快就可以看到，小小一攤車，來訪板橋重慶黃昏市場。下午與傍晚來，輕鬆可逛，這裡就像是一個小型的在地黃昏市場，有菜有魚、炒麵、小吃、熟食、蔬果攤商等可購買。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

可見一整台金屬感的台式攤車
前方擺放滷至深琥珀色的雞腿、牛腱、豬腳和各種豆類製品錯落有致陳列，每到營業時間，絡繹不絕人潮，生意超好！

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

呷品香滷味的歷史
創立逾30年的「呷品香滷味」，第一代老闆吳國鈞靠當日現滷30種產品薄利多銷，成為排隊名店。女婿曾彥翔11年前加入，因不夠細心難達岳父高標，又遭旁人唱衰，自卑地位如入贅，負氣轉職。8年前吳國鈞中風倒下，老店靠女眷難以獨撐，曾彥翔歸隊掌舵，但頻和吳家親友爆發衝突，嚇跑不少客人。

岳父病逝後，他辭退所有吳家親戚，復刻招牌烤雞腿，代客切盤撐起生意。紛紛擾擾淡去，才發現早已把岳父當成目標，支撐著自己，直到努力被看見的那一刻。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

呷品香滷味介紹
呷品香滷味主打品質夠新鮮，不需仰仗香料，只要醬油、蔥、薑、鹽、糖就能滷出讓人垂涎的原味美好，加上適時的滷煮燜泡，造就出色濃入味、口感適中的各式滷菜。營業攤位後方即是滷製作業場，8口大鍋一字排開的陣仗驚人，攤子上30－40樣滷菜都是從這幾口鍋中誕生。滷鍋每天早上11點準時開火，一直到晚上8點左右爐火才滅。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

菜單
呷品香滷味菜單，銅板美食價格，滷味價格在上方的價目表上，需要秤重的店員都會秤好以後跟你說總價。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲想吃什麼，自己拿取，隨後給服務人員打包，付款，輕鬆外帶美食走。

滷味堆小山　松阪肉稱霸
檯面上滷到黝黑的菜色，滷味品項真的好多，從肉類到菜都有提供，光看這份量就好壯觀，滷味已堆得像座小山。伊比利松阪豬，嚴選進口西班牙伊比利黑豬的松阪肉，肉質彈脆爽朗而無膩感，帶有豬優質香氣，經過蒜頭、醬油等天然醃料與雙手輕柔按摩。燒烤過後，粗黑胡椒顆粒散發出粗獷的辛香氣味，為豬肉燒烤類之上品。

呷品香滷味　推薦豬腳、腿庫
整個飽滿大個的豬腳、腿庫，腿庫也是蹄膀，光看就處理得很好，一點腥味都沒有。牛腱、豬腳、腿庫等肉類本身就有脂香，當天調配的滷水滷1個半到2小時即可，滷的時候要不時翻動食材，均勻上色和入味。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲還有配好拼盤70元組合，有選擇障礙的老饕，也可輕鬆選這樣買起來。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲精打細算的人也可選擇這種有價格的滷味組合，依個人預算下手即可，結帳快速。

呷品香滷味　推薦鴨血豆腐

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲鴨血豆腐這裡也販售，實在夯。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

呷品香滷味　推薦鴨翅
鴨翅5支120元，愛好鴨翅的人絕對會大口啃起來，鴨翅中間先切了一刀好方便食用，實在好香。還有愈嚼愈香的滷豬大腸，好脆口。滷新鮮雞爪、鴨翅、牛腱，雞爪列為呷品香人氣排行榜前三名。嚴選本土新鮮雞爪，爪肉完整彈脆、掌心飽滿，透過漫長的拌滷法，使滷汁滲入爪肉的每個紋路，以中小火燜煮，好涮嘴。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

呷品香滷味　推薦雞腳

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲黑金滷汁加持的雞腳，實在很誘人，數量很壯觀。

呷品香滷味 推薦烤雞腿排
必吃烤雞腿排，光看那色澤就好誘人。嚴選鮮宰烤雞腿，使用本地產當日現宰半斤腿排重磅登場，腿肥肉嫩味鮮，經過蒜頭、醬油等天然醃料與雙手輕柔按摩，靜候緩緩滲透入味。均勻撒上粗黑胡椒顆粒，散發出粗獷的辛香氣味卻不帶辣味。燒烤之下，表皮達到金黃油亮的巔峰境界，再封鎖住飽滿肉汁，遇熱的蒜頭與黑胡椒香交織迴旋，放冷仍皮脆多汁，好吃飄香。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

呷品香滷味評價
滷味控，吃過這間板橋黑金滷味，呷品香滷味評價高，好吃美味，滿足自己五臟廟，板橋人可來這裡買來當晚餐或宵夜，實在銷魂，下酒菜靠滷味，也很超值，板橋美食地圖。

▲板橋30年老字號神級滷雞腿、牛三寶！用8口大鍋滷出數十種選擇。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子提供）

呷品香滷味

地址：新北市板橋區重慶路290巷8號
電話：0968－236786
營業時間：14：30－20：30（周一公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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