基隆唯一海景燒肉吃到飽餐廳！598元起爽嗑16種燒烤肉類＋自助吧

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者張宜樺

基隆唯一無敵海景燒肉吃到飽餐廳，海景一樣讓你看到飽！熊一頂級燒肉基隆東岸店位於基隆東岸商場3樓，只要598元起無限爽烤，主打平價精緻、豐富多樣食材，就能享受16種燒烤肉類，加價100元，就可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮，包含霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝等，還有安格斯牛黑咖哩飯、哈根達斯冰淇淋等上百種食材免費吃到飽，真的太強了！

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交通資訊

Google搜尋「熊一頂級燒肉－基隆東岸店海景景觀店」，即可抵達。搭乘台鐵「基隆火車站」下車，步行5分鐘。搭乘公車「基隆轉運站」下車，步行5分鐘。開車來訪，有付費停車場。

基隆燒肉吃到飽推薦

熊一頂級燒肉基隆東岸店海景景觀店位於基隆東岸廣場3樓，基隆東岸店坐擁絕美海景，在建築外觀都可見招牌；地處基隆市中心美食，熱鬧地段，基隆地標醒目，粉絲敲碗了20年，初戀系燒肉終於新開店。在熊一頂級燒肉基隆東岸店門口旁，有觀賞平台可欣賞基隆最美KEELUNG地標，基隆港近在咫尺，視野遼闊，景觀無敵，基隆浪漫約會餐廳來這就對了。

環境介紹

室內空間寬敞，分成好幾區座位，有四人方桌、單人座位區，日式木質裝潢，大片落地窗，眺望得天獨厚的海景，充滿文青風的燒肉氛圍，適合三五好友家人聚餐，情侶約會。動線流暢，好行走，乾淨明亮衛生環境，座位與座位不會太靠近，少了擁擠感。

店內有面海的大片落地窗

擁有遼闊的海景景觀，這樣美美的景觀餐廳，基隆約會必吃燒肉 ，創造浪漫約會看海景，又多一間基隆美食餐廳收口袋。

▲吃燒肉還能看海景，基隆唯一無敵海景燒肉吃到飽，窗邊景觀座位，外頭就是基隆港風景，好美！

▲一般桌椅之外設置了吧台座位，提供單身者好好享用的獨處空間，一人吃燒肉不怕尷尬。

▲不管單人或是窗邊兩人、四人座位，桌上有烤爐可烤肉，安全衛生，少了危險性。

無限暢飲自助吧

琳瑯滿目的飲料吧，選擇很多，冷熱飲料外，讓愛喝飲料的饕客，選擇多到你喝到飽。更有誠意是，熊一基隆店還提供海尼根生啤酒讓你喝到飽，吃燒肉配啤酒是真的頂，人生一大享受。

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▲多款沙瓦口味，最推薦荔枝沙瓦，濃郁荔枝香氣，果香充足，荔枝的甜甘，加入滿滿氣泡，解膩開胃。

哈根達斯冰淇淋區

飯後要來冰淇淋，這裡是提供哈根達斯冰淇淋，下重本。

自助吧超浮誇

共16種燒烤肉吧，另有生菜吧，野菜吧、飯吧、冷熱飲料吧，總計有上百種的食材無限放題；更高CP值的是，只要再加價100元，升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮，包含原塊牛胸腹牛排、嫩肩沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦等都能盡情享用，真的是太划算了。

肉品、滷大腸、雞腿排先醃漬處理，不用額外點肉，這裡也可先拿取肉品；可製作成燒酒蝦、啤酒蝦、生菜包牛肉、泡菜豬肉等組合，燒肉多了豐富變化性，滿足老饕味蕾。

▲這些燒肉必備的配菜，青椒、香菇、洋蔥、皎白筍都提供，可增添嚐試有趣吃法。

▲野菜吧及生菜吧還有多樣解膩漬物以及舒爽生菜可以搭配燒肉一起食用。

溫泉蛋烏龍麵

溫泉蛋烏龍麵，可以無限吃，DIY體驗。架上擺了煮好的冷烏龍麵，輕鬆加入魚卵，打上一個溫泉蛋，就可輕鬆吃到，烏龍麵彈牙滑溜，不用擔心吃燒肉吃膩，非常貼心。

超讚飯吧！

飯吧有提供馬辣集團最著名的安格斯牛黑咖哩飯、滷肉飯、壽喜燒牛肉丼，就算是被澱粉炸彈轟擊也爽快，就是要大口大口吃。滷肉飯、壽喜燒牛肉丼、安格斯牛黑咖哩飯，每一款鹹香入味，好下飯，不同料理，吃完也會非常飽足感。

▲米飯煮得很好，飽滿大顆，粒粒分明，留點胃給這米飯，讓人讚不絕口。

熊一蔥鹽醬區

熊一蔥鹽醬區，醬料區是可以自己做，把鹽蔥加入麻油、洋蔥、蒜頭及特製椒鹽，搭配燒肉腦中都會響起中華一番的配樂，還有每日新鮮現榨的檸檬汁，酸感十足更解膩，還有主廚特調蘋果燒肉醬，微甜不鹹，不同口味，造就吃燒肉更別有一番風味。

原塊骨付牛小排

原塊骨付牛小排，美國優選帶骨牛小排，擁有穀飼牛特有的美麗油脂與香甜口感，取自牛隻的前胸肋骨部位，一整大塊原塊帶骨牛小排，不用到高級燒肉餐廳就可吃到。牛小排給得好霸氣，一整大片放上烤盤上，光看就很壯觀。肉質扎實多汁，是許多老饕們愛不釋口的絕佳部位，酥脆外皮的口感，且肉質鮮嫩多汁並帶有骨頭的香氣。

CAB安格斯認證牛肉

CAB安格斯認證牛肉，該會檢定安格斯牛肉（Certified Angus Beef）並發出認證，確保具有其黑色血統特徵肉牛產出品質穩定既高水準牛肉，是款充滿油脂分佈相當均勻的牛部位，如大理石花紋般分佈，肉質橫切面相當漂亮，吃下一口獨特肉香，適中軟嫩度，豐富細緻的口感。

見島和牛嫩肩沙朗

美國見島和牛之特點日本純種黑毛和牛品種與美國安格斯黑牛優良品種完美結合，最完美基因產出最絕美油花見島和牛為美國本土第一間引進日本和牛品種的養殖牧場，愛好牛肉的朋友不要錯過，嚴選肩胛部位，大火烤至三分熟風味，絕佳肉汁飽滿、鮮嫩彈牙口感。

薄切牛舌

這根本是厚切牛舌，給的很有份量，牛舌是愛吃牛的老饕首選。牛舌烤過後，最富有彈性的部位 ，鮮嫩帶點嚼勁，加入鹽蔥醬搭配吃，蔥鹽香氣，鹹香入味，肉質彈脆，好滿足。

原塊Prime嫩肩牛排

一整塊Prime等級牛排上桌，口感扎實有嚼勁，口感極佳，中間有透明的嫩筋，低脂且高蛋白，是熱愛健身朋友必吃牛排首選。

自助吧豬排

自助吧上提供的豬排，醃漬處理，光看就好新鮮，豬肉控必吃；醃漬豬肉部位，上烤盤烤後，香噴噴，肉質軟嫩不柴，好好吃，豬肉控一吃就愛上。

A級雪紋豚松阪

一般亦稱為松阪豬肉或霜降豬肉，因其油花分布如霜降雪花般附著於精肉而得名，一頭豬僅能取得兩片的珍稀部位，肉質佈滿霜降油花，肉質脆口而脂肪呈現清爽甜味，有勞斯萊斯級豬肉的美譽口感不油膩，肉質鮮脆多汁，彈牙脆甜，每口都是滿足。

啤酒蝦、奶油蝦、絲瓜蛤蠣

啤酒蝦、奶油蝦、絲瓜蛤蠣，可去拿海尼根啤酒倒入，熊一創造多種創意吃法，啤酒能入菜，微微的苦味啤酒配上鮮甜蝦子，啤酒煮過後，沒有苦味，只有蝦子的甜香。絲瓜蛤蠣，絲瓜本身的甜，蛤蠣吐沙乾淨，清甜解膩。

日式清酒大蛤

新鮮飽滿的蛤蜊融入了清酒淡雅帶甜，另款料理作法，酒香醇厚，蛤蠣本身自然甜味，好吃有水準。

奶油組合大干貝

一整個大干貝加入奶油，放在烤盤上烤，吸附奶油本身的奶，新鮮干貝嫩口，海味十足。

大海虎蝦

新鮮捕撈，產地直送的海鮮，鎖住新鮮鎖住鮮味，蝦身碩大飽滿肉質緊實Q彈超鮮甜，頂級的口感不輸龍蝦的美味。

鹽烤鮮甜海蝦

特選新鮮肥美的海大蝦，以海鹽簡單調味 讓大自然的鮮甜，經過精心火候烤製，每口都能嚐到濃郁海洋風味，蝦子甜味與鮮味，令人回味無窮 。放置烤盤上，不一會兒，蝦全熟，橘紅色外殼，輕鬆取下蝦殼，蝦新鮮甜美。

烤蔬菜盤

自助吧蔬菜盤，每款都可放置烤盤上，搭配燒肉與海鮮吃，烤過後，逼出菜的甜香。

香烤鯖魚

一整大片切好上桌，鯖魚片新鮮肉質，附有彈性，表皮微焦脆香，魚肉細緻好入口，一點都沒有腥味，撒上海鹽料理，可吃到原味魚肉。

熊一頂級燒肉基隆東岸店評價

熊一頂級燒肉基隆東岸店海景景觀店評價很高，一開幕就爆紅，網美與燒肉控老饕一吃成主顧，一整大桌的燒肉饗宴，非常豐富，燒肉控完全輕鬆享受，598元燒肉制霸，自助吧真的太強，超過70種的食材任你吃。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

菜單價錢

熊一頂級燒肉菜單，分成好幾種價位，只要598元起，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧，還有生菜吧、野菜吧、飯吧、冷熱飲料吧、海尼根啤酒吧、哈根達斯冰淇淋吧等上百種食材無限放題，燒肉吃到飽超高CP值。如果你和我一樣是頂級牛肉控，推薦直上「橫綱燒肉」，好肉海鮮無限烤，根本就是燒肉控的天堂。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

熊一頂級燒肉基隆東岸店 （海景景觀餐廳）

地址：基隆市仁愛區仁二路236號3樓（東岸廣場）

電話：02－24260705

營業時間：11：00－22：00（最後入場時間：20：00）、周五六11：00－22：30

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