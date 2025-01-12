東區爆紅寵物咖啡！也是日式抹茶專賣店　貓咪狐獴陪吃療癒下午茶

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

2024新開幕的OH MY ZOO寵物咖啡廳，吸引不少親子與網美前往造訪，成為IG熱門打卡景點！位於台北市大安區敦化南路一段，從中午11點半營業到晚上10點，店內有可愛的貓咪與狐獴，也是間日式抹茶專賣店，主打抹茶飲品與甜點（巴斯克、布丁、提拉米蘇、生乳捲、法式煎餅等）， 每一口都是純正濃郁的日式風味，也有供應義大利麵、燉飯及日式餐點等鹹食料理。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

OH MY ZOO寵物咖啡廳交通

搭乘台北捷運，在「忠孝敦化站2號出口」下車，步行2分鐘即可抵達。OH MY ZOO寵物咖啡廳位在統領廣場ZARA的後方巷子內，門口整個搶眼的紅色簡約建築，結合水泥灰設計，上頭有個可愛的動物logo，很低調神秘。

OH MY ZOO寵物咖啡廳旗下另一個品牌

OH MY ZOO寵物咖啡廳對面的網美冰淇淋店Le buno café，是旗下的另一個品牌，愛吃冰淇淋的旅客也可以一起朝聖。

OH MY ZOO寵物咖啡廳 韓系網美空間

走進店內，會先看到暖黃燈光映入眼簾，韓系風格寬敞不規則的長條形空間，分成好幾個用餐區，往另一邊走則是小動物區，挑高空間且採光充足，有單人與雙人座位區。

▲挑高採光，單人或雙人座位，可近距離看小動物。



▲店內空間分成好幾區，打造近年流行的韓系網美空間，氛圍很好，適合姊妹淘聚會與親子家庭用餐。



▲最後方有獨立的包廂空間。



OH MY ZOO寵物咖啡廳 小動物專區

下午時光，有不少人潮前來，好多媽媽帶小孩來看小動物，店內設計了狐獴專區，狐獴可以在裡面跑跑跳跳。

▲店內有一隻可愛的小貓咪，才來一個多月，還不太穩定，未來有可能會放出來讓他跑跑跳跳。



▲狐獴一直跑跑跳跳，很躁動。



OH MY ZOO寵物咖啡廳 手刷抹茶過程

店內盡頭則是開放式咖啡吧台與抹茶專區，可以近距離觀看手刷抹茶的過程。

OH MY ZOO寵物咖啡廳菜單

每人低消為一杯飲品，酌收10%服務費，主打抹茶飲品與甜點（巴斯克、布丁、提拉米蘇、生乳捲、法式煎餅等）， 每一口都是純正濃郁的日式風味，也有供應義大利麵、燉飯及日式餐點等鹹食料理。

推薦抹茶牛奶280元

用日式木托盤上桌，點飲品會附贈一塊小甜點「年輪蛋糕」，宛如置身日本享用抹茶。

職人現刷抹茶的過程充滿儀式感，冰抹茶拿鐵非常濃郁；抹茶會加入點糖，這裡選擇森半抹茶粉，有淡雅海苔香氣，甘甜回味，好好喝。

▲附贈抹茶口味「年輪蛋糕」，有點乾，建議可搭配飲品一起吃，若是加入鮮奶油或是抹醬，也許會比較濕潤好入口。



推薦抹茶提拉米蘇220元

上頭有宛如魚鱗造型的圖樣，視覺上很討喜誘人；原本想點抹茶戚風蛋糕，但店家生意好到沒空做甜點，沒有抹茶戚風蛋糕，有點失望。抹茶提拉米蘇味道非常濃郁，很濕潤，沒有酒味，不過整體有點奶，吃多了會有奶膩感。

推薦抹茶生乳捲200元

中間有會爆漿的抹茶餡，附贈抹茶醬，用日式木盤盛裝，完全很有梗。

▲抹茶醬非常濃稠，苦中帶甜，淋在爆漿的抹茶生乳捲上，生乳捲很彈又柔順，不乾柴，在水準之上。



OH MY ZOO寵物咖啡廳評價

在台北東區就可以輕鬆吃到抹茶，抹茶控趕快把這家店收藏進口袋名單吧！OH MY ZOO寵物咖啡廳主打寵物友善，可以與小動物近距離玩樂，實在很有趣！不僅好吃又好拍，2024一開幕就擁有高人氣與高評價，成為熱門台北景點。

OH MY ZOO寵物咖啡廳店家

地址：台北市大安區敦化南路一段187巷62號

營業時間：11：30－22：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

【你可能也想看】

►基隆唯一海景燒肉吃到飽餐廳！598元起爽嗑16種燒烤肉類＋自助吧

►用4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳！坐落在楊梅車站附近

►新竹景點推薦！隱藏農會裡的秘境咖啡、落地窗邊田野風光盡收眼底

