東區爆紅寵物咖啡！也是日式抹茶專賣店　貓咪狐獴陪吃療癒下午茶

2024新開幕的OH MY ZOO寵物咖啡廳,吸引不少親子與網美前往造訪,成為IG熱門打卡景點!位於台北市大安區敦化南路一段,從中午11點半營業到晚上10點,店內有可愛的貓咪與狐獴,也是間日式抹茶專賣店,主打抹茶飲品與甜點(巴斯克、布丁、提拉米蘇、生乳捲、法式煎餅等), 每一口都是純正濃郁的日式風味,也有供應義大利麵、燉飯及日式餐點等鹹食料理。

OH MY ZOO寵物咖啡廳交通

搭乘台北捷運,在「忠孝敦化站2號出口」下車,步行2分鐘即可抵達。OH MY ZOO寵物咖啡廳位在統領廣場ZARA的後方巷子內,門口整個搶眼的紅色簡約建築,結合水泥灰設計,上頭有個可愛的動物logo,很低調神秘。

OH MY ZOO寵物咖啡廳旗下另一個品牌

OH MY ZOO寵物咖啡廳對面的網美冰淇淋店Le buno café,是旗下的另一個品牌,愛吃冰淇淋的旅客也可以一起朝聖。

OH MY ZOO寵物咖啡廳 韓系網美空間

走進店內,會先看到暖黃燈光映入眼簾,韓系風格寬敞不規則的長條形空間,分成好幾個用餐區,往另一邊走則是小動物區,挑高空間且採光充足,有單人與雙人座位區。

▲挑高採光,單人或雙人座位,可近距離看小動物。



▲店內空間分成好幾區,打造近年流行的韓系網美空間,氛圍很好,適合姊妹淘聚會與親子家庭用餐。



▲最後方有獨立的包廂空間。



OH MY ZOO寵物咖啡廳 小動物專區

下午時光,有不少人潮前來,好多媽媽帶小孩來看小動物,店內設計了狐獴專區,狐獴可以在裡面跑跑跳跳。

▲店內有一隻可愛的小貓咪,才來一個多月,還不太穩定,未來有可能會放出來讓他跑跑跳跳。



▲狐獴一直跑跑跳跳,很躁動。



OH MY ZOO寵物咖啡廳 手刷抹茶過程

店內盡頭則是開放式咖啡吧台與抹茶專區,可以近距離觀看手刷抹茶的過程。

OH MY ZOO寵物咖啡廳菜單

每人低消為一杯飲品,酌收10%服務費,主打抹茶飲品與甜點(巴斯克、布丁、提拉米蘇、生乳捲、法式煎餅等), 每一口都是純正濃郁的日式風味,也有供應義大利麵、燉飯及日式餐點等鹹食料理。

推薦抹茶牛奶280元

用日式木托盤上桌,點飲品會附贈一塊小甜點「年輪蛋糕」,宛如置身日本享用抹茶。

職人現刷抹茶的過程充滿儀式感,冰抹茶拿鐵非常濃郁;抹茶會加入點糖,這裡選擇森半抹茶粉,有淡雅海苔香氣,甘甜回味,好好喝。

▲附贈抹茶口味「年輪蛋糕」,有點乾,建議可搭配飲品一起吃,若是加入鮮奶油或是抹醬,也許會比較濕潤好入口。



推薦抹茶提拉米蘇220元

上頭有宛如魚鱗造型的圖樣,視覺上很討喜誘人;原本想點抹茶戚風蛋糕,但店家生意好到沒空做甜點,沒有抹茶戚風蛋糕,有點失望。抹茶提拉米蘇味道非常濃郁,很濕潤,沒有酒味,不過整體有點奶,吃多了會有奶膩感。

推薦抹茶生乳捲200元

中間有會爆漿的抹茶餡,附贈抹茶醬,用日式木盤盛裝,完全很有梗。

▲抹茶醬非常濃稠,苦中帶甜,淋在爆漿的抹茶生乳捲上,生乳捲很彈又柔順,不乾柴,在水準之上。



OH MY ZOO寵物咖啡廳評價

在台北東區就可以輕鬆吃到抹茶,抹茶控趕快把這家店收藏進口袋名單吧!OH MY ZOO寵物咖啡廳主打寵物友善,可以與小動物近距離玩樂,實在很有趣!不僅好吃又好拍,2024一開幕就擁有高人氣與高評價,成為熱門台北景點。

OH MY ZOO寵物咖啡廳店家

地址:台北市大安區敦化南路一段187巷62號

營業時間:11:30-22:00

