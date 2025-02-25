重溫兒時古早味！30元手工粉圓冰任選三種配料　台中三十多年老店

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

台中市清水區的樹下阿婆粉圓是一家充滿懷舊氣息的小店，在清水紫雲巖前方經營三十多年的甜品，吸引了無數在地人和觀光客慕名而來。這家以手工製作粉圓而聞名的老店，雖然店面簡單，卻飽含著人情味與歲月的故事。一杯簡單的粉圓冰，讓人重溫台灣傳統甜品的純粹美好，成為午後不可或缺的消暑良伴。

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交通

自駕：沿著國道3號從清水交流道下，接著行駛至清水紫雲巖，紫雲巖前面的公有停車場可以停放，步行即可抵達。

公車：搭乘台中客運或彰化客運，於「清水紫雲巖站」下車，步行約2分鐘即可抵達。

▲清水紫雲巖正前方，看到紫雲巖就能抵達店家。

菜單

▲樹下阿婆粉圓的菜單很簡單，每杯都是30元，可以任選1－3種配料。



▲菜單雖然樸實，但每一樣食材都經過細心挑選與製作，口感與味道令人讚不絕口，尤其是粉粿，真的很推薦。



▲可以選擇冰、去冰、熱和少冰，天氣熱可以選擇正常冰。

▲如果有加粉粿是用湯匙吃，其他都是用吸管。

粉圓冰30元





▲採用純手工製作的粉圓，保有彈牙的口感與自然的甘甜味，搭配碎冰與糖水，清涼又解渴。

選擇三種以內的配料都是30元，可以添加自己喜歡的組合

粉粿以黃豆粉與地瓜粉製成，滑順Q彈，搭配冰涼的糖水，散發濃郁的香氣。梅子酸甜的滋味，搭配冰品更能提升解渴的效果，尤其適合剛吃完午餐去油解膩。

▲以新鮮綠豆熬煮而成，入口香甜不膩，細細品味還能感受到綠豆的原始香氣，也是很清涼消暑的配料。

心得

樹下阿婆粉圓是一間充滿情感的甜品小店，讓人用最實惠的價格品味最真誠的味道。在這裡，不僅能吃到彈牙的粉圓與清甜的糖水，還能感受到台灣在地的人情溫度，無論是坐在樹下品嘗冰品，還是打包帶走，都是一種愜意的享受。

樹下阿婆粉圓

地址： 436台中市清水區大街路206號

營業時間：08：00－17：30

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