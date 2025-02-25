ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

重溫兒時古早味！30元手工粉圓冰任選三種配料　台中三十多年老店

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

台中市清水區的樹下阿婆粉圓是一家充滿懷舊氣息的小店，在清水紫雲巖前方經營三十多年的甜品，吸引了無數在地人和觀光客慕名而來。這家以手工製作粉圓而聞名的老店，雖然店面簡單，卻飽含著人情味與歲月的故事。一杯簡單的粉圓冰，讓人重溫台灣傳統甜品的純粹美好，成為午後不可或缺的消暑良伴。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
自駕：沿著國道3號從清水交流道下，接著行駛至清水紫雲巖，紫雲巖前面的公有停車場可以停放，步行即可抵達。
公車：搭乘台中客運或彰化客運，於「清水紫雲巖站」下車，步行約2分鐘即可抵達。

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲清水紫雲巖正前方，看到紫雲巖就能抵達店家。

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

菜單

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲樹下阿婆粉圓的菜單很簡單，每杯都是30元，可以任選1－3種配料。

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲菜單雖然樸實，但每一樣食材都經過細心挑選與製作，口感與味道令人讚不絕口，尤其是粉粿，真的很推薦。

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲可以選擇冰、去冰、熱和少冰，天氣熱可以選擇正常冰。

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲如果有加粉粿是用湯匙吃，其他都是用吸管。

粉圓冰30元

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲採用純手工製作的粉圓，保有彈牙的口感與自然的甘甜味，搭配碎冰與糖水，清涼又解渴。

選擇三種以內的配料都是30元，可以添加自己喜歡的組合
粉粿以黃豆粉與地瓜粉製成，滑順Q彈，搭配冰涼的糖水，散發濃郁的香氣。梅子酸甜的滋味，搭配冰品更能提升解渴的效果，尤其適合剛吃完午餐去油解膩。

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

▲以新鮮綠豆熬煮而成，入口香甜不膩，細細品味還能感受到綠豆的原始香氣，也是很清涼消暑的配料。

▲▼樹下阿婆粉圓，在地經營三十年老店。（圖／部落客Viviyu授權提供）

心得
樹下阿婆粉圓是一間充滿情感的甜品小店，讓人用最實惠的價格品味最真誠的味道。在這裡，不僅能吃到彈牙的粉圓與清甜的糖水，還能感受到台灣在地的人情溫度，無論是坐在樹下品嘗冰品，還是打包帶走，都是一種愜意的享受。

樹下阿婆粉圓

地址： 436台中市清水區大街路206號
營業時間：08：00－17：30

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

台灣宗教百景之一！百年歷史大溪蓮座山觀音寺　登雲梯俯瞰大漢溪
蜂蜜蛋糕一條20元！林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部便宜好吃
泰國佛統府美食開箱！宛如小型動物園必點菜色＆交通指南一次收藏

關鍵字： 樹下阿婆粉圓 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Viviyu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

推薦閱讀

桃園小酌推薦！開放式露天居酒屋聽駐唱表演　老饕必點韓式部隊鍋

桃園小酌推薦！開放式露天居酒屋聽駐唱表演　老饕必點韓式部隊鍋

爆紅「綠花椰菜冰淇淋」必點！隱身住宅區手工冰淇淋每周只賣2天

爆紅「綠花椰菜冰淇淋」必點！隱身住宅區手工冰淇淋每周只賣2天

桃園蘆竹的午後秘密基地！最推鮮奶油昭和布丁　純手工無麩質甜點

桃園蘆竹的午後秘密基地！最推鮮奶油昭和布丁　純手工無麩質甜點

羅東人愛吃這間！古早味「一串心」濃郁帶嚼勁、柴魚香米粉羹超推

羅東人愛吃這間！古早味「一串心」濃郁帶嚼勁、柴魚香米粉羹超推

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

228來這！嘉義竹崎一日遊玩法

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車

身分證有「3個2」免費吃豬排

我家牛排「板橋遠科店」籌備中

新店「深夜米粉湯」口感脆彈香氣濃郁

看卡比獸要快！桃園3大IP閉展後撤除

郵輪之旅更享受！4 款熱門房型大解密

木柵灑落療癒暖光的咖啡小酒館！

每人666元！添好運吃到飽活動加開台南店

第2季出國合理價公布　日本「關西大阪」漲10%

熱門行程

最新新聞更多

藏身田中央200年「龍貓土地公廟」

漢堡王「水牛城經典系列」回歸

麥當勞大麥克系列限時28天回歸

7-11推「Miffy米飛兔70周年」30款周邊

中華隊加油！速食店最新應援優惠包

全台5飯店買一送一優惠懶人包

台中30元手工粉圓冰＋三種配料任選！

這3家粵菜餐廳港點也能吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366