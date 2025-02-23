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號稱「清萊最美餐廳」開箱！河畔夜光浪漫至極　甜點最令人驚豔

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▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在安排泰國清邁、清萊美食時，搜尋到這間很多人推薦的「Chivit Thamma Da Coffee House」，在清萊也是相當知名的景觀庭園餐廳，很多遊客喜歡安排到這裡度過下午茶時間，甚至還有人說這是清萊最美的餐廳了！這裡很適合拍照，庭園布置讓人彷彿置身在歐洲，趕快來當一下偽貴婦囉！

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▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲走進庭院內彷彿是來到友人家中做客的感覺，鄉村風的建築，下午陽光灑落更美！這次是自駕玩泰國，我們直接開車到餐廳對面有停車場，從清萊市區搭計程車大約80銖左右，交通也不貴。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲因為天色漸暗再加上突然下起傾盆大雨，戶外座位就沒辦法選擇了，靠著河岸邊也挺浪漫的耶！

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲白色的建築從外而內都很有鄉村風格，供餐的時間也相當長，可以從早餐一直吃到晚餐。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲布置了許多生活雜貨，有許多茶葉瓶看起來很可愛，也有些是知名茶葉呦！

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲櫃台旁邊的甜點櫃看起來就很美味，有這麼多甜點，好適合下午茶時間來呀！

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

這天和泰國朋友聊天才知道，原來「Chivit Thamma Da Coffee House」的老闆是瑞典人，娶了泰國老婆，所以就在清萊開設了很具歐洲風情的餐廳。另外二樓也設有撞球桌，來到這裡也可以很休閒，有許多擺設都很美，感覺很適合來拍照。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲餐廳內使用的餐具也很有歐式風情，看到美麗的餐具就覺得食慾大增了。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

椰子水、椰子冰沙
總覺得到泰國就是要喝椰子水來降降火氣，清涼又消暑，另外也很推薦椰子冰沙，濃濃的椰子香，清涼又消暑。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲草莓冰沙和抹茶冰沙也是超夢幻的弄了一圈彩糖，很少女風格。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

凱薩沙拉
不管是吃什麼好料，總是需要生菜來均衡一下，培根煎得很焦脆，豪氣的放上兩大條，生菜吃起來也很新鮮，西式餐點總少不了凱薩沙拉來點綴。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

炸雞翅
雞翅會先切成小塊再裹粉炸好，以避風塘炒的方式料理，還可以另外蘸著辣醬吃，愈吃愈順口，真想搭配啤酒一起吃，肯定很過癮！

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

鳳梨炒飯
看到這麼豪氣的鳳梨炒飯，整個鳳梨挖空還是第一次見到，份量十足，上方還有兩隻大蝦，沒想到還挺好吃的，但來到泰國怎麼可能少了辣醬，當地人都是很豪氣的加一大匙，我吃原味就好…

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

鱸魚排
主餐的部分點了西餐料理大家一起分享，鱸魚很新鮮，魚刺也有事先處理好，吃的時候蘸著白醬和馬鈴薯泥一起享用真不錯。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

泰式炒飯

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

打拋豬義大利麵
入境隨俗的義大利麵也有泰式口味，這味道還真的是辣得很過癮，吃了拼命喊辣又忍不住一直吃，再搭配飲料解辣。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

炸魚排

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲這是當天較晚到的朋友所點的漢堡，看起來也很好吃，份量十足。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

椰子戚風蛋糕
吃完鹹食就想吃甜點，而且友人也很推薦店內的甜點，平時我不愛吃椰子類甜點，但這個很值得推薦，中間夾了一層椰果，真的好好吃，意猶未盡的差點連盤子都想舔乾淨了。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

藍莓蛋糕
藍莓起士蛋糕的表現還不錯，而且上方淋了滿滿的藍莓果醬，誠意十足。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

提拉米蘇蛋糕
新鮮的香蕉搭配Mascarpone起司，再淋上滿滿的焦糖，真的是很邪惡的一道甜點。

▲▼Chivit Thamma Da Coffee House．清萊最美的餐廳。（圖／viviyu授權提供）

▲以上部份照片取自官網。

因為是朋友作東，所以餐點不是我點的，對於價格也不是很清楚，原來這間「Chivit Thamma Da Coffee House」算的上是清萊最頂級的餐廳，以當地物價水準來說，這間餐廳算是蠻貴的，但是實際用餐後我覺得很值得前往，除了適合拍照之外，餐點品質也很有水準。

Chivit Thamma Da Coffee House

地址：หมู่ที่ 2 179 Bannrongseartean Soi 3, Mueang Chiang Rai District, 57100泰國
營業時間：09：00~22：00

*部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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關鍵字： Chivit Thamma Da Coffee House 泰國美食 清萊美食 達人美食 美食情報 美食雲 viviyu

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