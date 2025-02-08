穿越回1919年曼谷！唐人街必訪百年茶餐廳　黃油烤麵包是必吃經典

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

在曼谷中國城地區的益生甫記（Ek Teng Phu Ki），自1919年創立以來，已走過超過百年的光輝歲月，作為泰國華人社區最具代表性的百年老店之一，益生甫記不僅提供獨特的中式融合點心，更保留了華麗又帶復古氣息的建築風格，來到這裡可以享用簡單的港點，也可以拍攝許多有復古老上海風格的網美照喔！

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曼谷中國城百年港式茶餐廳

交通資訊

益生甫記的地理位置極為便利，坐落於曼谷華人區 Phat Sai 路，附近環繞著多個知名地標如耀華力路（唐人街）和 Wat Mangkon 龍蓮寺。

捷運（MRT）：

搭乘 MRT 藍線至 Wat Mangkon 龍蓮寺站，從 1 號出口步行約 8 分鐘即可抵達。

沿 Phat Sai 路方向前進，途中可經過唐人街，順道感受華人文化氛圍。

嘟嘟車／計程車／Grab／bolt：

曼谷市中心搭乘嘟嘟車至益生甫記，預估車費約100至150泰銖左右。

百年歷史的傳承與蛻變

益生甫記創立於1919年，最初是一家專注於傳統中式點心的店鋪，隨著時代發展，逐漸融入了泰國本地飲食文化。這裡是曼谷最熱鬧的華人街區之一，可以見到許多早期的華人建築與商家，也可以選擇在附近逛逛！

百年歷史老店的懷舊氛圍

店內經過翻修後，以復古與華麗結合的裝潢呈現百年歷史的風貌。高挑的木製天花板、精緻的雕花窗戶，以及懷舊的瓷磚地板，讓人彷彿穿越至曼谷的黃金年代。

▲牆面上還保留了百年歷史的老照片和當時的菜單價格，年代相當久遠。

在看過了一樓的環境會不會以為是到香港的感覺？其實二樓的場景也很好拍，有點像復古老上海的感覺。因為還有另一組客人提前抵達，所以就簡單拍一個景讓大家參考，二樓有沙發座位區和高腳座位區，可以選擇喜歡的座位，但這裡比較適合2－4人左右的人數用餐會比較剛好。

菜單

▲可以看到菜單都是很經濟實惠的價格，分成主菜、點心、麵包和飲料，餐點的選擇沒有像港式餐廳這麼多。

推薦美食

黃油烤麵包25泰銖、能多益麵包35泰銖

到益生甫記享用經典早餐

選擇黃油烤麵包與鴛鴦奶茶搭配也是很不錯的餐點選擇。使用的是厚片吐司直接烤，黃油麵包外皮酥脆、內心鬆軟，塗抹濃郁香甜的黃油；能多益麵包是使用同樣的厚片吐司加熱，除了塗上滿滿的能多益巧克力醬，上方還灑滿了巧克力粉，能多益麵包真的是超邪惡的一道！

蝦餃50泰銖、燒賣45泰銖、蟹肉餃42泰銖

接下來就進行到港點了

如果是以港式餐廳會覺得餐點種類很少，但這裡比較偏茶餐廳的感覺，就點了幾道想吃的港點，店家會將之放在一起蒸，上菜速度還算快。蝦餃透明薄皮包裹新鮮蝦仁，入口彈牙、風味十足；燒賣傳統中式點心的經典代表，內餡鮮美、口感扎實，點心的味道都蠻不錯的，很適合想吃些點心又不想吃太飽的人。

熔岩鹹蛋包29泰銖

咖啡＋錫蘭茶（鴛鴦奶茶）55泰銖、歐亮（黑咖啡）50泰銖、檸檬李子55泰銖

一開始看菜單上的飲料品名有點難懂

後來請教店員之後才知道大概的品項，我選了一般茶餐廳很常見的鴛鴦奶茶，茶味很濃郁，搭配冰涼的冰塊，搭配餐點剛剛好。

用餐心得

以上三人用餐總計消費390泰銖，真的是很親民的價格！不用花大錢也可以吃中式早午餐，益生甫記的用餐環境舒適，一大早就有營業，早起的鳥兒也可以覓食，避開人潮高峰，慢慢享受這份百年老店的美食與文化氛圍。

益生甫記／Ek Teng Phu Ki

地址：163 Thanon Phat Sai, Samphanthawong, Bangkok 10100泰國

營業時間：05：00－19：00

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