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爆紅「綠花椰菜冰淇淋」必點！隱身桃園住宅區手工冰淇淋每周只賣2天

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▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃亭詠

隱身於桃園市八德區巷弄之中的 savœur（avec coœur），是一家將法國風情與冰淇淋巧妙結合的甜品店，「savœur」在法文中意為「味道」，而「coœur」則是「心」的意思。這家店由一位曾在巴黎進修的女孩經營，將她對甜點的熱情和對法式風味的專注融入每一份作品中，每周僅營業二天的限定版冰淇淋店，想吃真要把握時間。

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八德冰淇淋專賣店

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

savœur | 交通資訊
開車或騎車前往，仁德一路周邊有路邊停車格可以停放，從桃園火車站搭公車，則可以搭乘公車130路線，搭至大雅新城站下車。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲實體店面每周只有六、日營業，平日時間多是處理宅配訂單，住外縣市的朋友也可以直接選擇宅配的方式。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

savœur | 菜單/MENU
每周供應的冰淇淋口味可能略有不同，像是開心果也是限量供應；據說我們吃完這周就沒有庫存了，不定時會推出不同口味，冬天也不定時會推出甜點，但需要先預約才有機會吃得到。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲也可以見到許多不同的抹茶品牌種類，所帶來的韻、苦韻和回甘口感都不相同。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲牆上放滿了法國瑪黑茶的茶瓶與各式京都抹茶口味，也可以見到禮盒包裝。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲savœur其實是冰淇淋外帶店，店內僅有一桌兩人座位方便客人就近享受甜點。

savœur | 推薦美食
這裡的浪漫氛圍非常適合情侶約會，同時也適合家人共享甜點時光，即使在附近散步或是外帶回家隨時可以吃甜點。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

法式冰淇淋任選兩口味130元，開心果加10元、芒果。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲開心果的堅果香氣在口中綻放，質地濃郁但不膩口，後勁帶有微微的鹹香，完美平衡甜味。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲芒果的果香鮮明，讓人感受到夏日陽光的明媚，冰淇淋的滑順口感與果肉的微酸交織。

抹茶酥頂甜筒220元
這就是最近很火紅的綠花椰菜冰淇淋，從上面看起來就像是一個綠花椰菜，實在是太可愛了。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲上方的抹茶酥頂脆脆的口感，有種像在吃抹茶巧克力混合著餅乾酥的口感，放了滿滿一圈真材實料。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

▲抹茶的茶香與微苦味完美融合，冰淇淋的滑順口感在舌尖上慢慢擴散，從苦甜慢慢變成順口的甘甜醇香口感。

▲▼八德美食每週僅營業2天的隱藏版甜點店，savœur –冰淇淋融化之前，每週變化口味的法式冰淇淋。（圖／viviyu提供）

savœur | 用餐心得
savœur 是一間讓人回味無窮想再訪的冰淇淋店，如果是法式甜點的愛好者，或只是想找一個悠閒的午後時光，這裡會是個好選擇，很適合喜歡吃冰淇淋的朋友，吃得出來真材實料，口感也很好，只是每周僅營業2天，想吃真的要把握營業時間。

savœur – 冰淇淋融化之前

地址： 桃園市八德區仁德一路126號
營業時間：周六、日12：00－18：00

*部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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