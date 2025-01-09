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桃園小酌推薦！開放式露天居酒屋聽駐唱表演　老饕首推韓式部隊鍋

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

在桃園春日路JC PARK食尚廣場對面，有一家獨具風格的露天居酒屋 「隱．串燒．酒場」，這裡不僅有豐富的燒烤美食，還提供多樣精緻的下酒菜。從明太子山藥、炙燒牛腹肉蔥捲，到韓式部隊鍋、飲料等通通都有，是聚餐或小酌的好去處，定期還會有歌手駐唱表演節目，可以享受三五好友一起相聚用餐聽歌放鬆的好地方。

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交通資訊
公車：如果是從桃園火車站出發可以搭乘2003公車到「雙峰路口」，步行七分鐘就可以抵達，搭501公車則是到「北門國小」步行約8分鐘就可抵達。
開車：從桃園火車站開至隱串燒酒場約10分鐘的車程，旁邊就有私人停車場可以停放，不用擔心停車，騎車可以停放在店門口。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

用餐環境
這裡的裝潢風格採取開放式工業風，店內以溫暖的燈光營造出輕鬆愜意的用餐氛圍，戶外座位區通常是給有吸煙的人或是想要聽駐唱歌手唱歌就可以選戶外區，微風吹來的感覺還蠻不錯的，訂位時就可以註明要坐室內或是戶外區。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲想要聽現場演唱的朋友要注意一下歌手演唱時段，像我們沒有抓好時間，用餐結束歌手才要開始表演，無緣聽現場演唱了。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲室內座位區是安排在貨櫃屋裡，前面有吧台飲料區，後方則是餐點製作廚房區。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲室內座位區真的蠻小的，假日建議要預先訂位才有位子，我們太晚訂只訂到2人桌，點餐點到桌子都放不下了。

菜單

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲店內是採用掃QR CODE點餐的方式，沒有提供紙本菜單，品項選擇也不少，我們只想簡單吃些燒烤，一不小心就又點了好幾道。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

美食推薦
大部份會來到這裡都是想在夜晚時分小酌一下，菜色也屬於比較重口味系列，很適合當下酒菜，份量也不會太多，每份大約都2人共享。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

荔枝紅茶　120元、可樂　100元

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲荔枝紅茶甜度適中，荔枝的果香，非常適合搭配重口味的燒烤或部隊鍋。

炙燒蔥鹽牛舌　240元
愛吃牛舌的朋友們絕對不能錯過，這道菜選用上等牛舌部位。肉質細緻且厚薄適中，經過精心炙燒，表層呈現出微微的焦香，並保留了牛舌的獨特彈嫩口感，趁熱享用搭配著蔥鹽的香氣更加迷人。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

台式烘蛋　160元

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲吃起來偏油了些，吃到後面會比較有油膩感，這道比較適合有帶小孩同行給小孩吃的。

豆包（2片）　100元

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲先炸過再烤的豆包外酥內脆，炙燒過的豆包加入了店家特製的微鹹醬汁，恰到好處地帶出豆香而不過於搶味，咀嚼時能感受到豆香在口中緩緩釋放。

炙燒牛腹肉蔥捲（2串）　160元
經過精心炙燒後，表面呈現誘人的焦香，裡面包裹著大量的蔥段，帶有淡淡的清香與脆口感，但沒什麼味道。不知道是不是忘了調味，或許是有客人在Google Map上評論這道太鹹，所以店家改變了料理方式，但完全沒味道也沒有比較好，後來我們蘸著韓式豬五花的醬吃。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

韓式豬五花（含生菜）生鮮豬　360元

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲韓式豬五花已幫忙烤好，附有新鮮的生菜、蒜片、青陽辣椒，可以自行搭配生菜包裹享用。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲表皮炙燒得金黃酥脆，再搭配韓式醬料，口感豐富且不油膩，搭配著生菜一起吃清爽不油膩。

韓式部隊鍋　230元
生為韓式部隊鍋的愛好者，一見到有這道就想點來吃，事實證明這道是當天最好吃。湯頭濃郁，內含火腿、拉麵泡麵、泡菜等配料。湯底是特製的韓式辣醬，酸辣開胃，配上多樣的食材，口味豐富，是與三五好友共享的絕佳選擇。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

明太子山藥　130元

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲山藥的清脆口感搭配上鹹香濃郁的明太子醬，入口即化的滋味讓人難以抗拒，並在嘴裡留下微微的辣香，很適合當成開胃菜，我很愛這道。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

心得
需另加一成服務費，上菜的速度相當快，多樣化的燒烤與下酒菜一直很受歡迎，店內放鬆舒適的氛圍，讓人能夠放鬆地享受美食。這裡是無論朋友聚會、家庭聚餐或小酌的理想場所，值得前往試試，夜晚想要試試不同氣氛時可以前往用餐。

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

▲▼桃園小酌好去處！燈光好氣氛佳　放鬆享受豐富燒烤＋多樣下酒菜。（圖／部落客viviyu提供）

隱．串燒．酒場

地址： 桃園市桃園區春日路665號
營業時間：17：30～00：00
電話：03－3175770

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

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