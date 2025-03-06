台北近郊一日遊6選！手腳併用登頂大岩壁、四獸山俯瞰101景色

首圖／ReadyGo、IG@chuniverse96

文／ReadyGo

在繁華熱鬧的都市當中，其實台北郊區隱藏著不少景點，無需太多時間就能迅速抵達，輕鬆卸下平日沉重的工作壓力，恣意徜徉在大自然中慢慢踏青、欣賞美麗風景！本次就集結了值得造訪的台北郊區踏青景點，從風光明媚的淡水碼頭、擎天崗、夢幻湖、虎山到金面山都一網打盡，大家趕緊放進口袋名單中，規劃一次說走就走的台北一日遊。

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淡水碼頭

一直以來，淡水都是台北人想散步走走時的好去處，不但捷運交通方便，出站後還能租借腳踏車，沿著淡水老街一路騎向漁人碼頭，一側是五花八門的伴手禮店、餅店、酸梅湯店，一側是波光粼粼的淡水河，巷子裡還藏著阿給、鐵蛋、魚酥等在地美食，也有港式雞蛋仔、美式啤酒、日式霜淇淋可品嚐。如果時間夠的話，還可以從碼頭搭乘渡輪，到八里河畔來場帆船體驗，可說是結合了美味、健康與新奇的豐富行程！

圖／ReadyGo

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淡水碼頭

地址：新北市淡水區觀海路199號（淡水漁人碼頭）

擎天崗

開墾歷史悠久的擎天崗景色迷人，且周遭的健行步道四通八達，建議大家可以開車或搭乘公車至冷水坑，從休息站一旁的步道開始慢慢向上走。此段步道的趨勢平緩，即使是年長者或兒童也能輕鬆走完，途中還會經過遠近盛名的菁山吊橋，在橋中央可以遠眺美輪美奐的壯觀風景。抵達擎天崗之後，運氣好的話還能近距離看到水牛的龐大身影，此時也要提醒大家，千萬不要驚擾牛隻以免發生危險！

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擎天崗

地址：台北市士林區菁山路101巷246號

夢幻湖

如果要選出台北郊區最美麗的一座湖泊，夢幻湖應可拔得頭籌！這裡在春、夏、秋、冬四季各有不同美景，春天一片綠意盎然，夏天更多了蟲鳴鳥叫，秋冬之際則能欣賞白茫茫的芒草，在微風輕拂之下飄逸晃蕩，搖曳的身姿映照在清澈的湖面上，襯托著碧藍的天空與高聳的樹木，形成令人屏息的絕美景致！不僅如此，這裡平時遊客相對較少，讓人得以盡情享受寧靜的大自然。

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夢幻湖

地址：台北市北投區湖山段一小段4地號（夢幻湖停車場）

美軍俱樂部

在文化大學附近的山腳下，坐落著往昔的美軍宿舍群建築物，而一旁就是一棟棟人氣餐廳與咖啡廳，且外觀設計都比照美軍宿舍，一樣採用古色古香的可愛木屋造型，看起來別有一番異國風情。舉例來說，偌大的星巴克草山門市的建築就極有特色，還擁有廣大的草原與戶外座位。此外還有美軍俱樂部餐廳、美國度假村、草山小鎮、想 陽明山以及其他異國料理，來這裡放鬆、散步、吃美食再適合不過。

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美軍俱樂部

地址：台北市士林區凱旋路～國泰街

周邊美食推薦

大衛小小羊

喜歡動物的你，千萬別錯過擁有兩隻可愛羊駝的主題餐廳「大衛小小羊」啦！大衛小小羊以獨特的動物互動概念徹底顛覆傳統用餐體驗，兩隻可愛的羊駝「小麥」和「小小」成為餐廳最吸引人的活招牌。來到這裡，你可以一邊享用美食，一邊餵食可愛的羊駝胡蘿蔔，與他們一同拍照留念。多樣的異國料理如德式豬腳、美式拼盤等料理，不僅味道豐富，更是社群媒體打卡的絕佳選擇，為用餐體驗增添無限樂趣。

圖／IG@chuniverse96、IG@una_xuan24

大衛小小羊

地址：台北市士林區國泰街9號

電話：02－28619668

營業時間：11：00－21：00

阿緹卡 Pizza 專賣店

曾是美軍長官宿舍的阿緹卡 Pizza 專賣店，同時也是80年代經典偶像劇「星星知我心」的拍攝地。這裡以獨特的方塊羅馬披薩聞名，每一片披薩的餅皮口感類似佛卡夏麵包，蓬鬆有嚼勁，與傳統圓形披薩截然不同，開放式廚房讓顧客能近距離觀察食物製作過程，增添用餐樂趣，阿緹卡豐富的義式料理，以及貼心的家庭套餐，吸引許多家庭和朋友前來聚會，享受美味與歡樂。

圖／IG@su__foodie

阿緹卡 Pizza 專賣店

地址：台北市士林區凱旋路58號

電話：02－28622288

營業時間：平日11：00－20：00；假日11：00－21：00

金面山

想在繁華的台北市靠自己的腳步登高望遠嗎？位於內湖的金面山就是最棒的好去處！而且這裡大眾交通工具極為便利，只要搭乘捷運到西湖站，大約步行10分鐘出頭即可抵達登山口，經過一番跋涉之後就會來到金面山的大岩壁，絕美的景致讓這裡成為許多人的口袋私藏名單，站在彷彿懸崖邊緣的高聳巨石上，可以將台北市景一覽無遺。唯獨在抵達最高點的路途之中，會經過一段需要手腳並用才能爬上的險路，若同行有年長者或小孩子還需斟酌考慮。

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金面山

地址：台北市內湖區環山路一段136巷（登山口）

虎山

大家應該都曾耳聞台北的四獸山，但絕大多數人僅只去過象山，殊不知虎山也一樣擁有風光明媚的景色，而且能夠清楚眺望台北101等信義區的市景！有興趣的人可以從慈惠堂登山口出發，沿途欣賞鬱鬱蔥蔥的清新草木與小橋流水，無需費太大的力氣就能來到虎山眺望台，站在充滿芬多精的天然環境之下，將都市中高聳的水泥叢林盡收眼底。

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虎山

地址：台北市信義區福德街251巷（登山口）

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