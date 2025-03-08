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盤點6間台北人氣麻辣鍋差異＆特色！這間Super Junior來台必報到

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@wentinghotpot_official、IG@quintus_yang

文／ReadyGo

天氣開始轉涼，最適合和親朋好友團聚，開心享用暖心暖胃的鍋物。麻辣火鍋一直都是台灣人熱愛的餐廳選項，又香又刺激的麻辣鍋，撲鼻而來的濃郁辛香令人食指大動，油亮的鮮紅色的湯底，加上最經典軟嫩入味的鴨血跟豆腐，放入海鮮、丸子、菇類等食材。

等咕嚕咕嚕開鍋的那一刻，麻香的湯底涮上肉片，即使吃得滿頭大汗卻讓人筷子停不下來，簡直光用想像就讓人口水直流。想滿足雀躍不已嗜辣的靈魂嗎？為你精選6家必吃的台北麻辣火鍋好店，用麻辣的獨特香氣，安撫溫暖你飢餓的胃！

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台北美食－台北麻辣火鍋推薦

鼎王麻辣鍋
若是資深的E.L.F.必定知道每次Super Junior到台灣必定會到鼎王麻辣鍋報到，尤其是始源簡直愛到不行，就連男團EPEX也都為鼎王著迷，到底有何魅力讓韓國明星如此心心念念呢？

使用純正的牛油與多種中藥材搭配蔬果熬成湯頭，麻辣湯頭香氣十足、又不會辣到過於刺激，麻大於辣湯底恰到好處，鍋底的豆腐、鴨血還有酸菜都可以無限續加，肉類和蔬菜都十分新鮮，必點鴛鴦滑，魚漿加入滿滿的干貝絲和蝦仁，吃起來彈牙又鮮甜，超推。

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠鼎王麻辣鍋

鼎王麻辣鍋

忠孝店
地址：台北市大安區忠孝東路四段177號2樓
電話：02－27790528
營業時間：11：30－02：00

西門町成都店
地址：台北市萬華區中華路一段152號2樓
電話：02－23816999
營業時間：11：00－02：00

詹記麻辣火鍋
老字號的詹記麻辣火鍋，一直都是台北最受歡迎的麻辣火鍋店之一，不添加動物性油脂的麻辣湯底，以十幾種中藥材、辛香料和香油製成，口感溫潤，被譽為全台北最好吃的果凍鴨血，柔嫩Q彈，輕輕一咬湯汁就在口中爆開，還有用料實在的丸類和飯後甜點雪寶都很好吃。

今年旗下的第3間店「西門大世界」，選在西門町大世界商業大樓的地下一樓，延續詹記在敦南店開創的經典台風，打造摩登台風2.0，融入詹記經典品牌特色與浪漫的想像力，以深紅色為基底，復刻出90年代老西門的風貌，懷舊氛圍讓吃火鍋更加有趣。

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@160._.0915

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@quintus_yang

詹記麻辣火鍋

西門大世界
地址：台北市萬華區成都路81號B1
電話：02－23111800
營業時間：12：00－01：00

敦南店
地址：台北市大安區和平東路三段60號1樓
電話：02－23777799
營業時間：12：00－01：00

問鼎．皇上吉祥 宮廷火鍋
馬辣集團旗下以浮誇聞名的問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋，目前於台北共有2間分店，接待區擺放金碧輝煌的大龍椅，精美龍袍、鳳掛等多款宮廷服飾，從用餐氛圍到鍋鼎及餐具瓷盤，都充滿著濃濃宮廷風，打造沉浸式用餐體驗，另外還有TOKUYO零重力按摩椅、沙龍級美甲彩繪服務，兒童專屬遊戲室，多元化的頂級服務，貴氣感十足。

菜單提供套餐與單點選擇，主打提供現切肉品、漁港直送及空運來台的頂級海鮮食材，自助吧區有超過16款哈根達斯冰淇淋無限享用，服務和餐點都十分講究。

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wentinghotpot_official

問鼎．皇上吉祥 宮廷火鍋

忠孝店
地址：台北市大安區忠孝東路四段210號
電話：02－27312107
營業時間：11：30－00：00

西門店
地址：台北市萬華區西寧南路157號1樓
電話：02－23111721
營業時間：11：30－00：00

老撈麻辣火鍋 新派火鍋及私房料理
位於南京復興站附近的老撈麻辣火鍋，主打多種特色湯底，經典的麻辣湯底是用牛油煉製，特意減少油脂後再以中藥材混合獨門秘方香料熬製，看似火紅卻不燥不膩，口感溫和香麻的湯頭直接喝也沒問題。

本身就是老饕的老闆，特別精選食材品質，尤其獨門的黃牛胸肉，更成為不少常客的心頭好，也吸引許多麻辣控慕名而來，除了火鍋外，還提供各式私房熱炒料理，像噴火三寶、椒麻牛尾、爆炒雙脆也深受喜愛，是親友聚餐很不錯的選擇。

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@redleeveg

老撈麻辣火鍋 新派火鍋及私房料理

地址：台北市松山區敦化北路4巷53號
電話：02－27719957
營業時間：平日11：30－14：00、17：30－23：00／假日17：30－23：00

築間麻辣火鍋
最新鍋物品牌築間麻辣火鍋插旗熱鬧的西門町商圈，透過累積10年研究川渝、廣粵和日本等地的火鍋吃法，打造出6款金牌湯底、上百道豐富菜品，不僅重現道地川渝風味，同時想傳達1鍋吃進市井百味的體驗。招牌的和牛油川麻鍋以郫縣豆瓣醬、多種辛香料炒製成底料，加上濃郁的和牛牛油，熬煮成渾厚紅湯。

菜單採單點形式，鍋底基本費用每人130元，鴨血、海綿豆腐可無限續加，肉品的部分嚴選自台、日、美、澳，以及3款每日限量手切溫體肉，肉質鮮嫩、口感細緻，鎮店八寶特色料理也推薦品嘗，絕對讓你大呼過癮 。營業時間一直延續到凌晨2點半，是許多夜貓族宵夜的最佳去處。

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠築間麻辣火鍋

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠築間麻辣火鍋

築間麻辣火鍋

地址：台北市萬華區中華路一段88號
電話：02－23116677
營業時間：11：00－02：00

八條老宅麻辣鍋
林森北路巷弄中的八條老宅麻辣鍋，老宅風格的裝潢帶著復古的氛圍，暖黃燈光感覺特別溫馨。八條老宅的麻辣是中藥香氣濃郁辣度較高的，搭配上鍋底超級入味的Q彈鴨血和軟嫩的豆腐簡直太過癮。

肉類品質很好非常新鮮，最推油花分布均勻厚度剛好的牛小排，輕涮幾下入口即化，也太好吃了，自製的烏梅汁和麻辣鍋是絕配，加上餐後招待的龜苓膏，一切都讓人愉悅又滿足，難怪人氣很高不預訂很難吃到。

▲▼台北重度嗜辣者必收藏6間火鍋店。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@turn_vicky

八條老宅麻辣鍋

一店
地址：台北市中山區林森北路133巷3號
電話：02－25622015
營業時間：17：00－00：00

二店
地址：台北市中山區林森北路133巷7號之1號
電話：02－25622515
營業時間：17：00－00：00

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