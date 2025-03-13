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全台「KTV包廂餐廳」盤點！邊唱邊嗑燒肉　還有一鵝三吃、吊燒雞

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@love_chloe_chen、＠千杯不醉

文／ReadyGo

朋友聚餐時想吃美食又想能盡情歡唱，下次再也不用只能妥協的選擇KTV了，全台KTV包廂歡唱餐廳推薦清單幫你整理出來！無論是公司尾牙春酒還是三五好友聚會，包廂餐廳既能滿足大口享受美食邊小酌一番，又能擁有與朋友的私人空間，還可以歡樂互動盡情歡唱，簡直太完美了，從專人代烤的高級燒肉、特色餐酒館、超夯居酒屋、到5星級粵菜，各種不同類型通通有，就看看今天想吃哪一種，年末聚餐馬上就約起來。

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全台美食｜KTV包廂餐廳

KANPAI CLASSIC 天母店
乾杯全新品牌，澳洲和牛專賣店，店內整體空間延續老乾杯一貫的和風摩登風格，店面十分寬敞大器，使用大片落地窗白天採光明亮，夜晚還能一邊吃飯一邊欣賞窗外夜景。特別打造KTV歡唱包廂，最多可讓16位賓客一邊享用燒肉饗宴一邊高歌歡唱！

獨家採購源自塔斯馬尼亞周邊海域、被譽為「純淨之島」的無人小島所出產的ROBBINS ISLAND BMS 9+等級澳洲和牛，同時也提供生牛肉手卷、握壽司、鍋物、一品料理等各式和牛料理，融入日本、法國、義大利等各國料理手法， 呈現出驚喜連連的和牛百變的奢華饗宴。

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／@老乾杯&KANPAI CLASSIC

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fatfoodjenny

KANPAI CLASSIC 天母店

地址：台北市士林區忠誠路二段200號2樓
電話：02－28771550
營業時間：平日11：00－15：00,17：00－21：30、假日11：00－15：00,17：00－22：00

完鍋子熱炒
市民大道上的完鍋子熱炒像客棧的裝潢，高掛的紅色燈籠，讓吃飯的氣氛都突然熱鬧許多，除了經典台式熱炒外，還有川味及日式風味，多達100多道的料理任你選擇，內用還能享有白飯吃到飽，價格還非常平價，不必花大錢也能大快朵頤。B1是可容納30人的包廂，附設卡拉OK點唱機，每月都會更新歌單，包廂費還可抵餐點及酒水，真是非常划算實惠。

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mollyni.tw

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mollyni.tw

完鍋子熱炒

地址：台北市松山區市民大道四段159號
電話：02－87713603
營業時間：17：00－00：00

Another Round 醉好
醉好Another Round是一間結合餐酒館及酒吧概念的餐廳，由5間知名餐廳老闆合力打造的夢想之作，除了空間寬敞設計新穎外，處處皆是精心規劃，以弧形設計吧台讓喜愛品酒的客人享受微醺之夜，而用餐區則以半圓形卡座方式呈現，配上法國帝瓦雷Devialet頂級音響，把享受氛圍拉至最高。

餐點選擇也非常多樣，將各餐廳原有招牌餐點再融合創意打造出獨特料理，每道菜都十分講究。店內還有三間KTV包廂，最多可容納20人，想和朋友小酌、大啖美食及歡唱來這裡就對了！

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／@Another Round 醉好

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wu.tsen

Another Round 醉好

地址：台北市大安區大安路一段19巷13號1F
電話：02－27766069
營業時間：18：00－01：00

說故事 Coffee & Bar
裝潢以黑色為主調搭配紅磚牆、鐵製座椅打造出低調工業風，白天有早午餐、義式餐點等多樣選擇，晚上搖身一變成超有氛圍的特色酒吧。這裡的特色調酒堪稱一絕，不只外觀吸睛還非常好喝，另外提供水煙、飛鏢機、投影屏幕，地下一樓設有KTV包廂空間，保有隱私感外還能盡情歡唱，而且歌單很新，營業時間從早上十一點到凌晨四點！讓你一路玩到深夜還能嗨，非常適合三五好友來這邊喝酒、聊天、玩遊戲。

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@love_chloe_chen

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ayuulife

說故事 Coffee & Bar

地址：台北市中山區台北市中山區民權東路一段74號
電話：02－21001321
營業時間：16：00－04：00

千杯不醉
鄰近板橋車站的居酒屋千杯不醉，是千壽司集團最新力作，承襲了高CP值新鮮日料優勢，更研發多種串燒居酒屋新菜色，也提供客製化的無菜單料理。共有三層樓皆是不同風格，一樓是沙發、吧台座位區；二樓酒吧風格，供應調酒、生啤，適合包場聚餐；三樓為卡拉OK包廂，有15人大包廂跟8人小包廂，需要先訂位，低消可以抵餐費酒水並歡唱三小時，聚餐、宵夜、小酌、歡唱皆適宜。

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠千杯不醉

千杯不醉

地址：新北市板橋區文化路一段201號
電話：02－22720089
營業時間：17：30－01：00

五星海鮮宴會餐廳
五星海鮮宴會餐廳位在北屯區好市多旁，是一間結合餐廳、KTV、釣蝦場的複合式宴會餐廳，菜色是飯店級道地粵菜，主廚是有多年的粵菜料理經驗的香港人，菜色非常多元，包括每天限量的一鵝三吃、吊燒雞，還有各種活海鮮及活蝦料理都是招牌必點。

KTV包廂超過10間，包廂寬敞舒適都是精緻豪華型，只收包廂費不收人頭費和服務費，平時還有加碼優惠買3小時送3小時，非常適合想辦慶生派對或是單身派對的人。

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠五星海鮮宴會餐廳

▲▼全台KTV包廂歡唱餐廳。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠五星海鮮宴會餐廳

五星海鮮宴會餐廳

地址：台中市北屯區敦富東街125號
電話：0909－020666
營業時間：00：00－06：00,10：00－00：00

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

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