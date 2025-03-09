7間日月潭「山林湖景」咖啡！周末限定玻璃屋秘境、隱身綠油油山丘

首圖／IG@shih_su、IG@albee_12.22

文／ReadyGo

湖光山色的日月潭美得令人流連忘返，是許多人假日的旅遊選擇。風光明媚的自然景致，恬靜悠然的緩慢步調，這時候享受精緻美食，再來上一杯香氣四溢的咖啡，才是美景最佳的打開方式。

日月潭周邊有不少咖啡廳坐擁山景、湖景或是隱身在山林秘境中，只要來過一次就令人難忘，來日月潭一定要去探訪一下。用美景和美食規劃一場洗滌身心的旅行吧！忘卻煩憂、遠離喧囂，極致的放鬆和療癒，還你滿滿的元氣。

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南投美食｜日月潭周邊咖啡廳推薦

蠻荒咖啡 Desolatecoffee

圖／IG@open10741

圖／蠻荒咖啡

蠻荒咖啡 Desolatecoffee

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷41號

連絡電話：04－92897903

營業時間：平日10：30－18：00、假日10：00－18：00

先得月 Tea Lounge

在承億文旅潭日月四樓的先得月 Tea Lounge，坐擁湖景景觀第一排，絕佳視野將日月潭湖與山的美盡收眼底。室內寬敞空間挑高，現代風裝潢又帶點書香氣息，大片落地窗將光線灑落室內，靠窗的座位超搶手，180度觀景窗，品嘗美食的同時也享受視覺饗宴。

提供咖啡、日月潭在地紅茶、氣泡飲、披薩、各式蛋糕等。當夕陽西下，啜飲一杯咖啡，靜靜欣賞令人驚艷的夕陽餘暉，美到捨不得移開目光。

圖／IG@shih_su

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先得月 Tea Lounge

地址：南投縣魚池鄉中正路58號潭日月4F

電話：04－92855455

營業時間：12：00－19：00

鹿篙咖啡莊園

山林間的隱藏版景點，鹿篙咖啡莊園蓋在一座茶園圍繞、滿是咖啡樹的山丘上，可以眺望遠方層層山巒及整片綠油油的茶園，讓人心曠神怡，景色美得不像話，非常愜意放鬆！店內的環境乾淨明亮，戶外設計超廣角的觀景平台，可以盡情的打卡拍照、休息放空。

圖／IG@queen65

圖／IG@icat315



鹿篙咖啡莊園

地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31－6號

電話：04－92895520

營業時間：09：00－17：00

約定幸福－Pizza&Coffee

有著漂亮綠意庭園的玻璃屋咖啡廳約定幸福－Pizza&Coffee，是間只有周末假日營業的親子餐廳，除了環境清靜及綠草如茵的超大草皮外，還有沙坑可以讓小孩玩樂放電，也是寵物友善餐廳！

圖／IG@popo_foodnotes

提供手工窯烤披薩、窯烤雞翅、窯烤地瓜、咖啡、下午茶和炸物拼盤等美食，尤其是手工窯烤披薩口味豐富，中西融合的獨特口味，更是令人讚不絕口，用餐時間一位難求，建議先預約。

圖／IG@popo_foodnotes

約定幸福－Pizza&Coffee

地址：南投縣魚池鄉中明村文化巷2－5號

電話：0982－457172

營業時間：周六、日及國定假日 11：00－18：00（平日有開放團體預約包場）

湖の怪物 咖啡

從一開幕就備受矚目的湖の怪物咖啡，日式懷舊風話題性很高，加上熱門節目「嗨！營業中」來這裡取景的加持下，一直都是日月潭的人氣咖啡廳。日式木造老屋、室內榻榻米座位，整體營造出來的懷舊氛圍拿捏到位，戶外座位可以欣賞四周環繞的山林綠意，十分療癒。必點懷舊紅龜粿復古甜點盤，阿嬤時代的紅龜粿＋菜脯大餅＋台灣糕仔，尤其小湖怪形狀的紅龜粿好吃又好拍，推薦下午可以來這坐坐補充一下能量。

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湖の怪物 咖啡

地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷78號

營業時間：10：00－17：00

金井珈琲Kanei coffee

位於日月潭的森林祕境中，日式昭和時期風格的名曲喫茶店，金井珈琲Kanei coffee座落其中，走過金井山泉農莊的森林小徑，眼前滿園盛開的櫻花，屋後大片的落羽松、養滿魚的小水池，彷彿神祕的世外桃源，隨著季節展出自己獨有的顏色。

圖／IG@kanei_coffee

選用自然山泉水製作飲品，中深烘焙的珈琲豆竟也多了一份甘甜，店內播放復古黑膠音樂，木質建築、簡約設計，自然的將昭和氛圍帶入其中，室內空間不大，戶外涼亭的座位能感受不同風景視野，慵懶放鬆的感覺，會讓你深深愛上這個地方。

圖／IG@kanei_coffee

金井珈琲Kanei coffee

地址：南投縣魚池鄉金井巷6－16號

電話：0905－138670

營業時間：11：00－18：00

築樂珈琲

南投超人氣預約制咖啡廳，日式風格大氣的建築，充滿風情的庭園造景，一草一木、蜿蜒石階、小橋流水、柳樹池景，處處都是美麗的景緻。室內裝潢以原木打造出日風質感，在榻榻米上用餐超有感覺，午餐提供日式咖喱、定食兩種餐點，咖哩濃郁香醇，食材新鮮好吃真材實料，甜點櫃裡各種口味豪華版的戚風蛋糕，裝飾的超級誘人，飯後來份甜點加上一杯咖啡，真是一次完美的用餐體驗。

圖／築樂珈琲

圖／IG@albee_12.22

築樂珈琲

地址：南投縣埔里鎮桃米路12－11號

電話：04－92912677（全時段預約制）

營業時間：11：30－17：00（周一、日公休）

影｜南投美食｜埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳、還有超浮誇的水上庭園餐廳！

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