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40年「拉仔麵」一碗35元！隱身彰化老市場　拌入蒜泥辣油香氣迷人

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

彰化縣員林市的阿發拉仔麵在地經營超過40年，位於光明街綜合市場，菜單提供拉仔麵、豬血湯、切肉、粉腸等餐點，鄰員林影城、員林第一市場，價格親民、口味實在，是不少人的彰化拉仔麵、彰化影城美食好選擇。

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▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

阿發拉仔麵在哪裡
位於彰化縣員林市光明街148號，距離彰化縣公車站－員榮醫院走路5分鐘，鄰近光明街綜合市場、員榮醫院、員林影城、員林第一市場；周邊有阿成梅干扣肉、夢幻三家元老、點頭大餅水煎包、番薯市八寶圓仔冰、柳家紅油抄手、員林肉圓施、魯肉張豬腳飯爌肉飯、舞鶴昭日咖啡等餐飲場所。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

阿發拉仔麵價目表

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

環境
阿發拉仔麵的環境就是傳統的市場小吃攤，老市場的懷舊氛圍非常接地氣，有半開放的內用空間，內用提供紙巾與廁所。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

料理過程
由師傅傳承的好手藝，拉仔麵跟台中炒麵有點類似，不過彰化的拉仔麵是經過蒸熟後放入鐵盆，待客人點餐後以勺子與簍子下鍋燙熟，拉仔麵因早期是用手拉起來下鍋而得名，現在則是改用器具與手套，切料在旁邊一字排開，可以選擇不同品項請老闆切，湯頭為簡單的高湯佐以配料。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

調味料
提供蒜泥、特選辣椒醬與振利辣椒醬，特別的是，辣椒醬是選用員林在地醬園的振利辣椒醬，經營50年的傳統醬油釀造工廠，是不少彰化鄉親從小吃到大的老味道。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲我們點了拉仔麵、豆腐湯與油豆腐湯。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

拉仔麵
阿發拉仔麵的拉仔麵有別於台中炒麵，沒有炒過僅有蒸過所以口感更加清爽，但有別於其他彰化拉仔麵多是使用黃麵，這裡則是採用寬圓白麵條，麵條比起黃麵口感彈牙也硬一些，也沒有做什麼調味，僅以油蔥與豆芽菜提出香氣。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲在這裡也能看到福州乾麵的影子，辣椒醬的鹹甜感非常涮嘴，蒜泥也可以加好加滿，辛香辣感有夠過癮，而辣油也別有風味。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

油豆腐湯
搭配麵條剛剛好，湯頭算是在地特有的豆瓣香氣，湯感溫潤但稍微鹹了一些，油豆腐口感不賴挺入味，還有佐以香菜畫龍點睛。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

豆腐湯
也算是中部地方的特殊吃法，有別於南部多是豆腐丁、豆腐碎，這裡則是整塊大的板豆腐。

▲▼建築師傅斜槓賣麵一賣40年，35元一碗藏身老市場街邊，蒜泥給你加到滿。（圖／部落客美熊提供）

阿發拉仔麵

地址：彰化縣員林市光明街148號
電話：04－8335398
營業時間：05：30～15：00

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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