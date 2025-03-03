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彰化「蘿蔔糕發財車」深夜出沒！煎到極脆卻飽滿濕潤

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

彰化縣彰化市的「永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯」在地經營20多年！彰化民族路上的「關帝廟無名蘿蔔糕」鄰近彰化縣政府、彰邑關帝廟，提供蘿蔔糕、燉湯等餐點。其價格親民、口味實在，也因為靠近彰化魚市場、八卦山，是不少人彰化宵夜、彰化市小吃、彰化蘿蔔糕、永樂市場美食好選擇。

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在哪裡？
位於彰化縣彰化市民族路469號，距離彰化縣公車站－民權市場走路7分鐘。永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯鄰近彰化縣政府、彰邑關帝廟、彰化魚市場、八卦山，週邊有阿添蛤仔麵、皇家排骨專門店、阿章爌肉飯 筒仔米糕、古月館糯米炸、腳筋飯阿正爌肉飯、大元蔴薯（鹹麻糬）等餐飲、場所。

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

價目表

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲提供蘿蔔糕、肉骨茶、特別秀、蒜頭水蛙、人蔘腦髓等餐點。

料理過程

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲整攤就由一台攤車負責料理，分別為煎蘿蔔糕的煎台與負責燉煮湯品的湯爐。

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

環境
環境就是簡單的小吃攤，雖然是路邊的攤位，但有提供內用空間，不過只有簡單的用餐桌椅與紙巾。

吃什麼
這次來到了彰化縣彰化市找美食，在彰化縣政府周邊的永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯吃宵夜，在永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯我們點了一份蘿蔔糕。

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

蘿蔔糕
宵夜開賣的蘿蔔糕每日有限，現點現煎還來不及，滿滿一整排紙盒在排隊，外皮煎得金黃酥脆，裡頭綿密飽滿而滑潤，大口咬下相當有扎實感，不油膩且飽滿濕潤度，加上特製蒜醬汁相當滿足，加點辣椒醬更有味道，更襯托出蘿蔔的甘味。

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

▲▼永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯。（圖／部落客美熊很愛吃授權提供）

永樂夜市關帝廟無名蘿蔔糕、燉湯

地址：彰化縣彰化市民族路469號
電話：0931－633820
營業時間：20：00－00：30（周日公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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