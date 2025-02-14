ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店　澎湃酸辣湯每一口都超多料

美熊很愛吃

美熊很愛吃 美熊很愛吃

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

台中中區的「台中北方水餃」在地經營超過40年（1982創立），位於民權路上，鄰近中華路夜市、台中州廳，還有日日新影城，菜單提供水餃、酸辣湯，口味傳統、用料實在，是不少人的台中水餃、台中中區小吃、台中教育大學美食好選擇。

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

台中北方水餃價目表

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲提供水餃、酸辣湯兩種品項。

台中北方水餃料理過程

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲水餃由老經驗的師傅所料理，後面顆顆手捏前面整桶水煮。

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

台中北方水餃調味料

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲提供辣椒醬、醬油、醋、香油與蒜頭。

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲用餐環境算是簡單的水餃館子，有點像是在民宅的大客廳用餐，內用提供紙巾與電視。

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲點了水餃與酸辣湯。

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

台中北方水餃 水餃
台中北方水餃的水餃算是傳統的手工水餃，一顆六塊以手工來說算是相當親民，水餃皮算是Q皮的流派，菜肉比例來的穠纖合度，大口咬下相當多汁，肉餡的鮮與蔬菜的甜相互輝映。

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

台中北方水餃 酸辣湯

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲酸辣湯料好實在，算是沒有太重的勾芡，木耳絲、豬血塊、筍絲、蘿蔔絲、蔬菜絲、蛋花一口享盡。

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

▲▼台中在地傳承30年，整間店只賣水餃和酸辣湯。（圖／部落客美熊提供）

台中北方水餃

電話：0935－775268
營業時間：15：30－20：30（不定時公休）
地址：台中市中區民族路213號

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

►藏身左營舊城深夜冰菓室！草莓與肉鬆奇妙組合、濃郁木瓜牛奶必點
►旗山老街近百年傳奇小吃攤！老饕搶吃紅糟肉　老闆剁肉聲沒停過
►嘉義東區「養樂多冰沙」瞬間喚醒童年回憶！療癒沁涼感讓人懷念

關鍵字： 台中北方水餃 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 美熊很愛吃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時

推薦閱讀

30多年手工老味道！台南傳承三代古早味粉漿蛋餅　兩小時秒殺完售

30多年手工老味道！台南傳承三代古早味粉漿蛋餅　兩小時秒殺完售

米其林推薦黏唇系雞白湯！藏身東京暗巷　奶油狀湯頭滿滿膠原蛋白

米其林推薦黏唇系雞白湯！藏身東京暗巷　奶油狀湯頭滿滿膠原蛋白

在地28年爌肉飯！豬五花慢火熬煮超Q彈　內用還有蜆仔湯免費喝

在地28年爌肉飯！豬五花慢火熬煮超Q彈　內用還有蜆仔湯免費喝

整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店　澎湃酸辣湯每一口都超多料

整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店　澎湃酸辣湯每一口都超多料

「哈利波特專賣店」海外首店來台

「哈利波特專賣店」海外首店來台

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

2025夢幻旅遊清單　搭奢華漂浮旅館

2025夢幻旅遊清單　搭奢華漂浮旅館

朧粵「私房手路菜」須前3天預訂

朧粵「私房手路菜」須前3天預訂

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2飯店度假！桃園「1泊3食2699元起」

手搖飲情人節優惠懶人包

台南「178年古宅」藏無菜單台菜料理

藏身鶯歌偏僻鐵皮屋的濃郁中藥薑母鴨

亞洲航空「機票0元起」明中午開搶

鄰近花季2飯店優惠！泡湯+午茶一日遊

米其林公布2月5家新入選餐廳

古亭隱密老宅藏了樓中樓咖啡廳！

基隆60年元宵老店！冰鎮過口感更Q彈

丸亀製麵天丼自由配優惠連推23天

熱門行程

「光聚千塘，點亮桃園」2025台灣燈會等你來

A18主燈展演場及A19光的遊戲場雙展區，打造雙展區奇幻親子城！一同體驗桃園多元城市魅力

最新新聞更多

「哈利波特專賣店」海外首店來台

三芝青山路「2千棵櫻花」開7成

2025夢幻旅遊清單　搭奢華漂浮旅館

朧粵「私房手路菜」須前3天預訂

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花

北市「9處櫻花地」位置、花期一次看

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366