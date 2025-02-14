整籃蒜頭隨便拿！台中40多年水餃老店　澎湃酸辣湯每一口都超多料

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

台中中區的「台中北方水餃」在地經營超過40年（1982創立），位於民權路上，鄰近中華路夜市、台中州廳，還有日日新影城，菜單提供水餃、酸辣湯，口味傳統、用料實在，是不少人的台中水餃、台中中區小吃、台中教育大學美食好選擇。

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台中北方水餃價目表

▲提供水餃、酸辣湯兩種品項。



台中北方水餃料理過程

▲水餃由老經驗的師傅所料理，後面顆顆手捏前面整桶水煮。

台中北方水餃調味料



▲提供辣椒醬、醬油、醋、香油與蒜頭。

▲用餐環境算是簡單的水餃館子，有點像是在民宅的大客廳用餐，內用提供紙巾與電視。

▲點了水餃與酸辣湯。

台中北方水餃 水餃

台中北方水餃的水餃算是傳統的手工水餃，一顆六塊以手工來說算是相當親民，水餃皮算是Q皮的流派，菜肉比例來的穠纖合度，大口咬下相當多汁，肉餡的鮮與蔬菜的甜相互輝映。



台中北方水餃 酸辣湯

▲酸辣湯料好實在，算是沒有太重的勾芡，木耳絲、豬血塊、筍絲、蘿蔔絲、蔬菜絲、蛋花一口享盡。







台中北方水餃

電話：0935－775268

營業時間：15：30－20：30（不定時公休）

地址：台中市中區民族路213號

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