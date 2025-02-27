炒麵一碗25元太佛心！尬東泉辣醬才過癮　台中市場老攤起家40多年

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

位於柳川東路台中西區的「來坐炒麵」在地經營30多年，菜單提供炒麵、水餃、米糕、肉燥飯等餐點，價格親民、口味實在，是不少人的台中炒麵、台中西區小吃、第五市場美食、審計新村麵食好選擇。炒麵一碗25元太佛心、尬東泉辣醬才過癮，市場老攤起家40多年，藏身河邊的銅板小吃攤。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

來坐炒麵價目表

▲提供炒麵、米糕、水餃、肉燥飯、粉腸湯、豬血湯與肉羹湯等餐點。

來坐炒麵料理過程

多是在事先料理處理好，像是肉燥、滷肉、炒麵與羹湯，在蒸籠與鍋子裏頭蒸煮、水煮保持溫度，待客人前來再將夾取入碗中淋上配料，小菜也是現點現切淋上醬料。

來坐炒麵環境

▲環境簡單的小吃攤，有提供簡單的內用座椅，內用提供紙巾。

來坐炒麵調味料

▲調味料提供東泉辣椒醬、豆瓣醬與胡椒粉。

▲點了炒麵、米糕、粉腸與貢丸湯。

炒麵

來坐炒麵的炒麵是店內的人氣品項，起家於第五市場的好味道，據說時任台中市長也來吃過，簡單卻不平凡的好味道，一盤只要價格25元相當親民。有別於有些較陽春的炒麵，這裡蘿蔔絲、肉絲、蔥段也是給好給滿，黃麵條為基底，在蒸籠比較久的話會軟了一些，鹹香感帶蔬菜與肉香氣。

▲當然還要來一點辣椒醬更是過癮。

米糕

來坐炒麵的米糕看似台南的碗裝米糕，但風味上更接近於新北流派的油飯，糯米像是有先與醬汁與配料炒過，整體鹹香帶甜感；還有搭配上醬汁、瘦肉燥與香菜，口感與香氣相當多層次，米粒Q彈在口中越嚼越香。

粉腸

▲來坐炒麵的粉腸就是中北部麵店常見的粉腸啦！而非南部黑白切多見的粉紅粉腸，佐以醬汁與薑絲去腥提味。

貢丸湯

▲貢丸湯價格不貴，炒麵簡單的搭配，湯頭溫潤淡雅，佐以香菜提味，貢丸彈牙而扎實。

來坐炒麵

地址：台中市西區柳川東路二段122號

電話：0939－389772

營業時間：06：00－13：30

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►30多年手工老味道！台南傳承三代古早味粉漿蛋餅 兩小時秒殺完售

►米其林推薦黏唇系雞白湯！藏身東京暗巷 奶油狀湯頭滿滿膠原蛋白

►彰化28年爌肉飯！豬五花慢火熬煮超Q彈 內用還有蜆仔湯免費喝