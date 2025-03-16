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每一匙都料滿滿！台中大雅人推爆隱藏版家常豆花　鋪滿香軟燉花生

糖糖's 享食生活

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▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃鄒承恩

這間隱身在大雅巷弄中的神林正宗豆花，是在地人推爆的隱藏版美食，糖糖這天來外帶人潮沒斷過，生意還不錯。主打手工豆花，除了糖水還有豆漿湯底，每碗料都超實在，激推他們家的花生湯，隨便一撈滿滿都是料，花生控必點。

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神林正宗豆花位置
神林正宗豆花位在台中大雅神林南路146巷弄中，距離中華電信大雅服務中心不遠，外觀看起來平凡，沒想到是在地人推爆的隱藏版美食。

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

神林正宗豆花環境
神林正宗豆花環境很居家，用餐空間不算大，糖糖這天來沒有什麼內用的客人，倒是外帶客人源源不絕沒停過。

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

神林正宗豆花菜單
神林正宗豆花主打手工豆花，湯底可以選糖水或是豆漿，還有多款甜湯可以選擇，冬天加薑汁不加價。

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

綜合豆花（小）45元
糖糖點的是小碗的份量，綜合豆花加碎冰，基底選了糖水，配料有花生、大豆、綠豆、珍珠，糖水喝起來偏甜了些，配料份量給得很實在，裡頭的豆花也很綿密，豆香味濃厚。

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

花生湯 45元
另一碗糖糖點了在地人推薦的花生湯，湯底一樣可以選糖水或豆漿，雖然是小碗份量，但花生給量完全沒在客氣，一樣湯匙一撈滿滿都是料，花生燉煮得非常軟，一樣糖水湯底偏甜了些，下次再來試試豆漿湯底。

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼一撈滿滿的料！台中超人氣甜湯料多綿密　花生控絕對淪陷。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
來到台中大雅必吃隱藏版美食，在地人推爆的神林正宗豆花，用料非常實在，豆花也好吃，如果怕甜的朋友建議可以點豆漿湯底，激推綜合豆花、花生湯。

神林正宗豆花

地址：台中市大雅區神林南路146巷10號
電話：04－25686315
時間：11：00－22：00（周日公休）

*部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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