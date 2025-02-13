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台中巨無霸控肉飯糰！吃一顆抵兩餐　老闆娘料狂塞毫不手軟

糖糖's 享食生活

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

挑戰全台最大控肉飯糰！這間位在台中太平的臻味登飯糰可是台中太平人氣早餐，他們家的飯糰可厲害了，份量大到比一個便當的量還多，吃完直接飽兩頓，小鳥胃的朋友千萬別來挑戰！飯糰口味多樣化，控肉飯糰是招牌，老闆娘給料完全沒在客氣。

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

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位置
臻味登飯糰位在台中太平成功東路，距離太平區公所不遠，早上六點半開賣，糖糖第一次十點多來排隊至少超過30個，這次九點多來人潮比較少了些。

菜單

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

▲除了傳統飯糰，還有賣刈包，飯團有分大小，如果不是大胃王的朋友，建議點小的就好。

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

▲大的控肉飯糰裡頭除了控肉，還加入了滷蛋、香腸、豆干、菜脯、酸菜、肉鬆、花生粉等，重點是裡頭的控肉可不只一塊，老闆娘直接給你塞好塞滿。

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

▲瞧瞧這一鍋滷控肉，油亮亮的畫面看起來超誘人。

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

▲老闆娘將飯糰包好後還會再用報紙再包一層，聽說這樣有保溫的效果。

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

▲這顆飯糰真的是目前吃過最大顆的飯糰，size應該可以直接抵外面兩三顆飯糰了。

控肉飯糰　大 80元
拿起來非常有重量的巨無霸控肉飯糰，因為剛做好，飯還是熱騰騰的，感覺這份量已經比便當還要多，重點是裡頭的控肉量也多到不行，控肉不只份量多，也滷得非常入味，肉質軟嫩不柴，配料也超豐富，吃完這顆飯糰直接飽兩頓，想要挑戰巨無霸飯糰的朋友，趕緊將這間臻味登飯糰給筆記起來！

▲▼挑戰全台最大控肉飯糰，小鳥胃請先跳過。（圖／部落客糖糖提供）

臻味登飯糰

電話：04－22780859
地址：台中市太平區成功東路6號
時間：06：30～12：30

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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