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紐約「7大必喝咖啡之一」開在台中！濃縮咖啡針注入可頌昇華香氣

糖糖's 享食生活

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▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

曾被紐約媒體報導為紐約TOP7必喝咖啡之一的「Ten Thousand Coffee」插旗台中，去年開幕就造成轟動，天天大排長龍、一位難求，趁著近期人潮比較少來朝聖，聽說之前要吃到他們家的可頌至少要排快兩個小時，現在平日來不太需要排隊就能內用！

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位置
位在台中北屯松竹路上，靠近山西路上段，與豐邑建設做結合打造出唯美建築，不僅是間咖啡館，同時也是豐邑建設「文心O’LIVE建案」的接待中心。

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

環境

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲座位區在一樓，二樓是接待所。空間蠻大的，但座位數不多，裝潢很有質感，採落地窗設計，有著美美的自然採光。

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲除了內用座位區，還有設置戶外的座位，如果天氣不錯，還蠻推薦室外的座位區，可以欣賞建築物中的美景。

菜單

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲飲品請參考櫃台上的紙本菜單，可頌口味依當天為主，會呈列櫃台旁的冰箱櫃中。

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

餐點

提拉米蘇可頌 150元
這款提拉米蘇可頌是店裡的招牌，以原味可頌為基底，擠上滿滿鮮奶油，最後再灑上可可粉，旁邊還有附上一管濃縮咖啡針可以自行擠入可頌中，讓可頌多了濃郁的咖啡香氣，不過整體吃起來稍微偏甜。

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

藍莓優格可頌 160元
我比較喜歡這款藍莓優格可頌，以原味可頌為基底，搭配奶油優格及藍莓果醬，底下的可頌依舊很大一個，口感再酥脆一些會更好吃。搭配著奶油優格及藍莓醬一起吃，酸酸甜甜的，女孩們會很喜歡！

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

醇濃黑咖啡拿鐵 180元

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲這杯醇濃黑咖啡拿鐵是固定做冰的，裡頭加入了竹炭粉讓拿鐵變成黑白漸層色，甜度是固定的，喝起來稍微偏甜。

拿鐵 160元

▲▼紐約七大必喝咖啡館台中也喝得到，絕美裝潢，可頌是必點招牌。（圖／部落客糖糖授權提供）

▲另一杯點了拿鐵，喝起來很滑順不苦澀，熱的還有美美的拉花。

心得
Ten Thousand Coffee 台中城市概念店的用餐環境不錯，不過價格上稍微偏高。我喜歡藍莓優格這款可頌，吃起來酸酸甜甜的，可頌份量也很實在，想要找一間愜意的咖啡廳，可以來試試這間！

Ten Thousand Coffee 台中城市概念店

地址：台中市北屯區松竹路三段299號
電話：04－22965999
時間：08：00－18：00

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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