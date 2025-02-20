深夜「無菜單日料」開箱！隱身逢甲商圈低調巷弄　預約才能吃到

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

台中無菜單料理推薦！在熱鬧的逢甲商圈中隱藏著一間超神祕的日本料理店，店名叫做旨味日式料理，店面超低調隱身在不起眼的巷弄中，座位數不多，採預約制的無菜單料理，由三十年私廚經驗職人掌廚，嚴選食材，加上精湛廚藝，打造出獨一無二的味蕾饗宴。

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旨味日式料理位置

旨味日式料理位在台中西屯區福星路511巷弄中，就在熱鬧逢甲商圈的外圍，從Mr.Wish逢甲福星店旁的巷子走進去，就可以看到一間充滿神秘感的日式料理店，營業至凌晨十二點，讓晚下班的朋友們也能來品嘗無菜單料理的美味。

旨味日式料理環境





▲空間不大，主要以吧檯區為主，座位只有10席，想吃的朋友記得提前預約，直接來可吃不到。

▲除了吧檯的座位區，門口處也有設置四人的座位，多人聚餐、情侶約會、慶生都非常適合。

▲吃無菜單料理最喜歡坐在吧檯區的位置，可以看見師傅精湛的手藝。

▲糖糖覺得這畫面超酷，師傅正在製作炸天婦羅，讓人看了垂涎三尺。

旨味日式料理價位

無菜單料理有分1600元、2000元、2600元、3000元共四種價位，另外店裡也有提供單點的品項，這次點的是2600元無菜單料理，除了美味佳餚，還會附上一杯餐前梅酒。

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綜合刺身

綜合刺身依當天新鮮漁貨為主，今天吃到的刺身有日本白甘、日本青甘、日本真鯛、油旗魚、鮭魚、正鰹及後岸生蠔，嚴選頂級食材，也是外面比較少見的魚種，鮮味十足。

鹽烤紅喉

紅喉魚有著號稱海鮮界的法拉利魚肉，也是日本人最愛的高貴名魚，將紅喉外皮烤至焦脆口感，含豐富油脂，肉質更是細嫩鮮甜。

鹽烤明蝦

▲嚴選肥美大明蝦，以鹽烤方式，肉質彈牙鮮美，不必佐料單吃就很夠味。

法式鴨胸

先將鴨胸皮下組織的油先逼出來，採先煎再烤，接著再用餘溫浸漬，水嫩嫩的鴨胸吃起來非常鮮嫩多汁，加上脆口的外皮，層次相當豐富。

朴葉味噌牛

這道朴葉味噌牛是飛驒高山一道鄉土料理，將味噌塗抹在朴葉上，搭配美國牛小排，以先煎後烤的方式，不僅鎖住肉汁，肉質更是鮮嫩，除了濃郁的牛肉香氣，還多了朴葉味噌的獨特香氣。

頂級魚子醬

中間主廚還穿插了頂級魚子醬讓大家品嚐，特別的是不是用容器盛裝，而是將頂級魚子醬放在我的虎口上，主廚說這才是吃魚子醬的正確吃法，用手的溫度讓魚子醬吃起來更加清甜。

握壽司

這次吃到的握壽司是鮪魚握壽司及日本真鯛握壽司佐昆布醬，鮪魚含豐富油脂，入口即化，日本真鯛肉質鮮美厚實，搭配昆布醬，更增添味蕾。

海膽魚子醬

瞧瞧這北海道海膽給料超大氣，上頭佐上魚子醬，底下是梅酒凍搭配紫蘇葉，一入口海膽的鮮甜立刻在嘴裡爆開來，交織著魚子醬的鮮甜及梅酒的香氣，吃起來不會有腥味。

魚翅茶碗蒸

第一次吃到魚翅做成的茶碗蒸，魚翅直接給兩大片，吃起來帶有Q度，富有滿滿膠質，底下茶碗蒸口感滑嫩，不時還會蹦出鮭魚卵的清甜。

日本白甘湯品

湯品是採用魚骨下去熬煮，裡頭還有白甘下巴跟魚頭，湯頭喝起來相當清甜，裡頭的日本白甘肉質也相當細緻，因為部位的關係，魚骨偏多，吃的時候要小心。

甜品

甜點是店家手作的巴斯克蛋糕，裡頭加入了香蕉，讓綿密扎實的巴斯克蛋糕多了香蕉的香甜，旁邊還有新鮮葡萄點綴，微甜不膩，口味不輸外面甜點店。

台中厲害無菜單料理再一間！

隱身在逢甲商圈巷弄中的旨味日式料理，由三十年私廚經驗職人掌廚，主打無菜單料理，店內位置不多，採預約制，無菜單料理最低只要1600元，營業至凌晨十二點，台中約會、慶生餐廳很推薦！

旨味日式料理

電話：0960－977527

地址：台中市西屯區福星路511巷1號

時間：18：00－00：00（採預約制）

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