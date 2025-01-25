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開箱豐原5間隱藏美食！酸菜白肉鍋在地人推爆　別只會吃廟東夜市

糖糖's 享食生活

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▲▼豐原隱藏版美食懶人包！不只廟東夜市，還有多間在地人推爆的隱藏版美食。（圖／糖糖提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃亭詠

來到豐原除了廟東夜市，還有超多間在地人推爆的隱藏版美食！這幾間都是糖糖的私藏名單，吃過一次就愛上的豐原隱藏版美食，鹹食、甜食通通有，趕緊筆記起來。

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正海城北方美食館

▲▼豐原隱藏版美食懶人包！不只廟東夜市，還有多間在地人推爆的隱藏版美食。（圖／糖糖提供）

這間位在豐原的正海城北方美食館不只在地人推到爆！就連外地人都特別跑來豐原吃的東北酸菜白肉鍋，不管平假日都是人潮爆滿，正海城北方美食館除了招牌東北酸菜白肉鍋，手作餅類、熱炒、脆皮燒鴨糖糖也超推薦，來到豐原必吃美食，提醒大家一定要先訂位，不然可能吃不到。（詳細介紹

豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋

▲▼豐原隱藏版美食懶人包！不只廟東夜市，還有多間在地人推爆的隱藏版美食。（圖／糖糖提供）

說到台中豐原隱藏版美食，這間豐原廟東阿銘伯花生捲冰淇淋一定榜上有名；地點超神祕，沒Google還找不到的隱藏版美食，主打宜蘭名產花生捲冰淇淋，充滿古色古香的小庭院座位區，在這裡用餐超chill。（詳細介紹

九寨溝牛肉麵

▲▼豐原隱藏版美食懶人包！不只廟東夜市，還有多間在地人推爆的隱藏版美食。（圖／糖糖提供）

來到豐原不要再只吃廟東夜市，糖糖今天要推薦的這間台中隱藏版美食可厲害了。地點超級隱密隱身在巷弄中，只有在地人才知道的九寨溝牛肉麵，主打麻辣系列，有麻辣口味的牛肉麵、麻辣乾麵，還有超好吃的麻辣滷味及麻辣皮蛋豆腐。（詳細介紹

咔啦脆皮雞蛋糕

▲▼豐原隱藏版美食懶人包！不只廟東夜市，還有多間在地人推爆的隱藏版美食。（圖／糖糖提供）

挑戰全台最脆雞蛋糕！今天來推薦這間隱身在台中豐原廟東夜市的咔啦脆皮雞蛋糕，來豐原廟東夜市這麼多次竟然現在才發現，主打標榜不添加發粉、膨脹劑，每天新鮮製作的卡通雞蛋糕，老闆人很俏皮也很nice，購買時老闆會問說是第一次購買嗎，還給一塊試吃。（詳細介紹

豐原炙燒米腸

▲▼豐原隱藏版美食懶人包！不只廟東夜市，還有多間在地人推爆的隱藏版美食。（圖／糖糖提供）

豐原必吃美食除了蝦仁肉圓、菱角酥、蚵仔煎外，這間炙燒米腸將傳統台味大腸包小腸結合日式新吃法，以炙燒握壽司的概念，利用噴槍將糯米腸表皮烤至焦黃，以高麗菜絲取代小黃瓜，並以柚子醬取代傳統的鹹菜，更厲害的是大腸包小腸中竟然還出現了肉排，這麼獨特的創新吃法，來豐原一定要試試。（詳細介紹

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