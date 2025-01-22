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台中首間「蛋頭雞蛋糕」還能DIY組裝！咬開是滿滿Oreo巧克力豆

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▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

喜歡玩具總動員中蛋頭的朋友們，這間「買你笑臉商行」一定要筆記下來！店裡不只有滿滿的蛋頭公仔，就連手作雞蛋糕也是可愛的蛋頭造型，最特別的是還有可以DIY組裝的蛋頭雞蛋糕，好吃又好玩！

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買你笑臉商行位置
買你笑臉商行位在台中西區民生路上，大屯郡役所對面，距離台中春水堂創始店不遠。外觀看起來超繽紛，還沒走進店裡頭就可以看到滿滿的蛋頭公仔。

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

店內環境
買你笑臉商行店其實不算大間，除了販售手作雞蛋糕，同時也是一間蛋頭公仔收藏所，每個角落都可以看到可愛的蛋頭公仔！

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲除了老闆收藏的非賣品外，現場也有販售的公仔！

菜單
買你笑臉商行的手作蛋頭雞蛋糕有兩種，一種是一體成形的，另一種是需要自己組裝的，有蠻多口味可以選擇，包裝就像禮物盒，相當精緻！

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲買你笑臉商行的雞蛋糕都是現點現做，等候時間約3至5分鐘，如果有趕時間的朋友可以先電話預訂。

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

原味蛋頭雞蛋糕 70元
一般蛋頭雞蛋糕一份是四顆，蛋頭是一體成形的，可以選擇男生或女生造型，糖糖點了原味，口感吃起來不會乾乾的，帶有迷人蛋香味！

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

巧克力OREO 可組合雞蛋糕 80元
另一款可組合雞蛋糕好特別，糖糖第一次吃到可以自己組裝的雞蛋糕，有點像組裝公仔的感覺，先把零件全部拆下來再組裝成蛋頭的模樣，一樣有女生跟男生的造型可以選。

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲▼買你笑臉商行｜台中首間DIY組裝蛋頭雞蛋糕。（圖／糖糖授權提供）

▲蛋頭的身體部位裡加了巧克力豆及Oreo小餅乾，巧克力味道蠻濃的，不過稍微偏甜。

買你笑臉商行 雞蛋糕&手作

電話：0987－581098
地址：台中市西區民生路41之6號
時間：平日12：00－18：00（不定時公休）

＊部落客《糖糖`s 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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