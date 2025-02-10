台中隱藏版「抹茶雞蛋仔」咬開茶香噴發！藏軟糯牽絲越嚼越香

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者黃鄒承恩

台中好吃脆皮雞蛋仔推薦！被網友喻為台中最頂的雞蛋仔就是這間位在北區的「Follow雞蛋仔」，不僅口味多樣化，用料更是實在。嚴選日本最頂級細砂糖，搭配荷蘭黑白淡奶調製而成，現點現做，口感超脆皮。除了菜單上，還有隱藏版口味，是抹茶控最愛的抹茶雞蛋仔。

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Follow雞蛋仔在哪裡？

Follow雞蛋仔位在台中北區西屯路一段靠近健行路，距離科博館不遠，台中人氣阿裕壽司也在附近，吃完阿裕壽司來吃個Follow雞蛋仔當飯後甜點超讚。

Follow雞蛋仔菜單

Follow雞蛋仔除了目前菜單上的十種口味，還有推出隱藏版抹茶雞蛋仔，採用小山園抹茶入料，抹茶香氣超迷人。

▲Follow雞蛋仔都是現點現做，嚴選日本最頂級細砂糖，搭配荷蘭黑白淡奶調製而成的麵糊，用料相當實在。



餐點介紹

蔓越莓雞蛋仔 70元

女孩們最愛的蔓越莓雞蛋仔，每顆雞蛋仔裡頭都吃得到滿滿的蔓越莓果乾，用料非常實在。採用雞蛋、卡士達、日本頂級三井細砂糖及荷蘭黑白淡奶調製而成的麵糊，現烤出爐口感超酥脆，奶香及雞蛋香中交織著蔓越莓的微酸滋味。

乳酪丁雞蛋仔 70元

喜歡吃鹹香口味的朋友，糖糖還蠻推薦Follow雞蛋仔的乳酪丁雞蛋仔，每顆雞蛋仔中一樣都有一整顆的乳酪丁，讓雞蛋仔除了濃郁蛋香還多了乳酪鹹香。

巧克力雞蛋仔 70元

入口帶有濃郁的巧克力香氣，微苦不甜膩，中間還多了水滴巧克力增添口感，層次相當豐富。

▲如果你是巧克力控，Follow雞蛋仔的巧克力雞蛋仔你一定要試試，將麵糊加入法國Cacao Barry無糖可可粉，接著在每顆雞蛋仔中加入水滴巧克力豆。

芝麻球雞蛋仔 80元

糖糖點的這份芝麻球雞蛋仔也很狂，糖糖看老闆在做這份雞蛋仔時撒白芝麻完全沒在手軟，不是每顆雞蛋仔只有兩三粒芝麻點綴，拿近一看密密麻麻的白芝麻，有密集恐懼症的朋友可能會怕怕的

▲這款歐罵罵的雞蛋仔是Follow雞蛋仔近期推出的新口味，將新鮮麵糊加入了黑金竹炭粉下去渲染，讓雞蛋仔變成了歐罵罵的模樣。



▲滿滿白芝麻，吃起來真的很像在吃芝麻球的感覺，中間還藏著會牽絲的原味麻糬，微甜不膩，口感超豐富。



抹茶麻糬雞蛋仔 100元

雖然麵糊綠油油，不過雞蛋仔做好其實沒有很明顯的綠色，外表跟原味有點像，看似平凡，裡頭卻一點也不簡單呢

▲將雞蛋仔剝開就能明顯聞到抹茶的香氣，入口更能品嘗到抹茶的香濃。



▲中間除了添加小山園若竹抹茶鮮奶油霜增添香氣，還有拔絲麻糬，比剛剛芝麻球的麻糬更軟糯更加牽絲。



心得

台中好吃雞蛋仔再一間！網稱台中雞蛋仔天花板，現點現做，口感酥脆，用料實在，糖糖還蠻推巧克力雞蛋仔，巧克力香氣濃厚，微苦不甜膩。還有隱藏版抹茶口味雞蛋仔，中間還藏著驚喜，台中下午茶點心推薦，喜歡吃雞蛋仔的朋友千萬別錯過囉。

Follow 雞蛋仔

地址：台中市北區西屯路一段370號

電話：0980－067757

營業時間：15：30－21：30

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