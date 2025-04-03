捕捉古蹟夜間魅力！夜訪全台僅存清代一品官宅　賞福州式戲台建築

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

台中霧峰林家花園應該大家都聽過，之前因為蔡依林和安室奈美惠在這裡拍MV而更加受關注。國定古蹟霧峰林家是指霧峰林家位在霧峰的園林與宅邸建築總稱，範圍包含下厝系統、頂厝系統以及萊園三大部分建築群落。而目前唯一對外開放的是霧峰林家宮保第園區，參觀區域為隸屬下厝的「宮保第」和「大花廳」兩處空間，都是台灣傳統建築的典範，相當具有文化藝術的價值。

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介紹

林家宮保第園區營業時間是09：00－12：00、13：00－17：00，不過有時候不定期的會有「夜探林宮保」夜間導覽的活動，可以留意官網的資訊。我們這天就是來參加夜探林宮保活動的，除了有夜間導覽之外，還有夜間表演和DIY體驗，還可以換漢服拍藝術照！

門票

▲夜間探訪活動價格不一樣，我們參加的時候是一個人800元，請以官方公告為主。



▲這裡平常也有提供寶寶抓周的活動。桌上道具一應俱全，非常可愛！



夜探林宮保活動



▲我們依規定於18：30之前在霧峰林家售票處（草厝）報到，現場已經有其他的遊客先抵達了。



▲▼導覽人員發給我們小燈籠，這個燈籠真的超可愛，復古味十足。



▲大家都很認真的聽著導覽人員的解說，身為台灣閩式官宅代表的「宮保第」，1858年興建至1895年完工，十一開間五進深，規模宏大、全台第一。

▲仔細一看就可以發現木作的部分非常多變典雅，窗花細部則刻有蝙蝠和螭龍等傳統吉祥圖案，更增添華麗氣派感。



▲連廚房的部分也都保留下來了，並且用桌椅展示用餐當下的氛圍感。



▲其實之前就來過一次林家宮保第園區，不過白天和晚上的氛圍完全不一樣，多了點靜謐但是也多了些神秘感。



▲▼大花廳是目前台灣僅存的福州式戲台建築，1890年興建至1894年左右完工。這裡主要是作為宴客和家族聚會看戲等活動用途，也是霧峰林家下厝鼎盛的重要象徵。



▲中間的大廳也是主要接待客人的地方，光是大廳就快比我們家還大了。



▲▼對於很多台灣歷史我們都依稀記得，不過來到林家宮保第園區經過導遊人員的解說之後，才發現這些歷史上的人物好像真的離你很近，很真實存在過。



▲我們坐在台下欣賞音樂演奏，還有紅豆湯可以喝！



▲在舞台旁邊有一些古裝陳列，另外也有DIY體驗！



▲▼DIY做了一把絹扇。



▲▼也可以換古裝體驗！



心得

整個活動從18：30－20：00，我覺得夜探林家宮保第園區不但很有趣，活動也設計得很有意義，我們這天留下了很美好的回憶。

林家宮保第園區

地址：台中市霧峰區民生路26號

電話：04－23317985

營業時間：09：00－12：00；13：00－17：00（周六、日中午不休息）

網站：官網、FB

飛天璇

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部落格、FB

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