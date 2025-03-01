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登機前不無聊！羽田機場解鎖大阪90年咖啡館　水果鬆餅是必吃經典

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

丸福咖啡店是大阪90年歷史的咖啡館，目前在日本就有近30間分店，其中必吃的就是起司吐司和鬆餅。我們這天是在東京羽田機場轉機，中間有幾個小時的候機時間，同行的朋友提議要到丸福咖啡店坐坐，於是我也順利解鎖了我的口袋名單。

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▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

羽田機場店地址
羽田機場總共有三個航廈，國內線是在第一航廈，日本國籍航空多半在這裡起降，而丸福咖啡店就在羽田國內線第一航廈的一樓，在到著口（抵達大廳）旁邊就可以看到了。如果你是在國際航線的話，其實也可以直接搭接駁車過來啦！如果真的很想吃的話。因為接駁車大概15分鐘就有一班，班次還滿密集的。

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

羽田機場店環境

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲可能已經過了尖峰用餐時間，意外的裡面的客人並不多，反而可以享受寧靜的氛圍。

羽田機場店菜單

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲丸福咖啡店的菜單如上，全部都是日文，不過就算看不懂日文的話，看照片點餐也可以。

羽田機場店餐點

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

水果鬆餅
鬆餅是丸福咖啡店的招牌，如果想吃單純一點可以點原味，只會附簡單的奶油和楓糖漿。如果想吃花樣多一點的，那麼就可以吃水果口味的，我們這天點的草莓、蔓越莓和冰淇淋！覺得賣相很好。

鬆餅烤得很漂亮！
好像開了美肌一樣，吃的時候可以加上奶油讓它隨溫度融化，會多了奶油香氣，口感也會比較濕潤。鬆餅吃起來略為扎實，很簡單的味道，可以淋上楓糖漿和冰淇淋一起入口，會比較濕潤一點。

千層蛋糕

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲日本的千層蛋糕都有一定的水準，說真的我還沒吃過不好吃的，因為只要餅皮濕潤、奶油清爽，基本上都不會差到哪裡去。

起司厚片吐司
這道也是丸福咖啡店的招牌之一，很簡單的東西卻是意外的美味。吐司裡面很軟嫩，外皮酥酥的，上面的起司很濃郁，吃起來有鹹香氣，是吃完會讓人懷念的吐司。

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

咖啡歐蕾

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲就是咖啡牛奶！感覺好像用「拿鐵」兩個字就會有拉花，用「歐蕾」兩個字就沒有拉花。不過咖啡還不錯，焙味會比較明顯一點，覺得跟甜點很搭。

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼大阪90年歷史咖啡館，必點水果鬆餅和起司厚片吐司。（圖／部落客飛天璇提供）

▲還可以近距離看到飛機，這轉機的過程也算是值得。

丸福咖啡館 羽田機場店（MARUFUKU COFFEE）

地址：第1航廈1F入境大廳30
營業時間：08：00～21：00

飛天璇
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關鍵字： 丸福咖啡館 日本美食 羽田機場美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 飛天璇

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