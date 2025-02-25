藏身田中央「龍貓土地公廟」超過200年歷史！苗栗銅鑼隱藏版景點

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

這次和朋友約了到苗栗銅鑼賞桐花，在IG上搜尋了一下銅鑼旅遊景點，發現這座位於銅鑼窯附近的田心伯公龍貓土地公廟。土地公廟可愛的龍貓外型非常特別，所以也是很熱門的苗栗打卡景點！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

如果要到龍貓土地公廟的話，只要在Google map上設定「銅鑼窯」就可以抵達了，看到路邊一整排滿滿的大甕就是了。

環境

▲車子停好後，映入眼簾的就是一整片綠油油的稻田。



▲當天天氣很好，藍天白雲，雖然很熱但是真的很美。

田心伯公歷史

田心伯公已經有超過200年的歷史，佇立在一旁的是朴樹，多年來會隨著季節而呈現不同的變化。「伯公」指的是阿公的哥哥，也是客家人對土地公的尊稱。不同於其他民間信仰，將對土地自然的崇拜轉化成人格神，伯公廟常以石頭代作神像，安在大樹下或庄頭，祈求風調雨順。

心得

攀附在伯公廟的薜荔，經過巧手修剪成龍貓造型，仿佛看到宮崎駿電影裡的龍貓般，所以成為另類的龍貓土地公廟，看起來非常療癒！不過這個景點不大，建議順路再來就好，如果專程來的話可能會覺得太過單調。

銅鑼窯田心伯公 龍貓土地公廟

地址：苗栗縣銅鑼鄉竹森村9鄰74－1號旁

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►台中電子街超熱門「沙茶鍋」內臟類極推！街邊重現香港大排檔氛圍

►免費搭道頓堀水上觀光船！玩大阪必買「關西樂享周遊券」攻略筆記

►生拌牛舌是必點！大阪心齋橋人氣燒肉店 濃郁油花入口即化太過癮