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包下180度蔚藍海岸！台東忘憂咖啡廳　躺寬闊大草皮吹嗨風超愜意

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

都蘭海角咖啡是位於台東東河海邊的景觀餐廳，擁有大片草原可以拍拍照散散步，而且盡收180度蔚藍海景。不過要提一下，我們是颱風過後一個禮拜來都蘭海角咖啡的，環境沒有那麼整齊完善，而且這天只是來喝喝下午茶，沒吃到招牌西班牙燉飯。

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地址

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲位於台東東河都蘭地區，從台11線轉進來之後再開5分鐘左右就可以抵達了。餐廳後面就有一片空地可以停車，很方便喔！

環境

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲餐廳本身是以貨櫃屋當廚房，旁邊還有半室內用餐區。

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲往下走也有另外一個座位區，後方是員工休息區，因為寫著STAFF ONLY。

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲可愛的狗狗，不知道是客人的還是主人的。

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲餐廳前面就是一整片草地，後方是山巒，依山傍水完全享受大自然。

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲貨櫃屋好像就是工作人員住的地方，眼前就是太平洋的蔚藍海岸，視野很遼闊，真的很心曠神怡。

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲據說天氣好的時候還可以看到綠島，我們這天來的時候天氣也很好，但是海上剛好有白雲，不知道是不是這樣擋住了？

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

都蘭海角咖啡最著名的應該就是這座露天游泳池，我們來的這好像是因為颱風過後在整理，總之是沒水的。附上之前朋友去的時候拍的照片，有水的泳池果真是迷人許多，在海邊戲水享受渡假人生。

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

餐廳前面高起來這座小丘陵就是室外用餐區
天氣熱的時候會束起陽傘，不管怎樣坐在室外總是比較曬。不知道是不是因為老闆是外國人的關係，似乎很享受這樣的陽光，所以客人也要入境隨俗！

餐點

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲餐點的部分比較中規中矩，後來才知道都蘭海角咖啡的招牌是西班牙燉飯哦！

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼都蘭海角咖啡。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲飲料的部分好像評價比較高一點，不過整體來說餐點至少不會特別貴，還滿貼近台東地區的物價行情的。

評論
這天不知道是不是颱風過後的關係，覺得環境不是那麼的完善，而且服務也有點冷漠，在我們前面也沒有很多客人，但是我們的東西等了好久好久都還沒來，後來才知道有部分是漏單，有部分是做完還沒送出。對於都蘭海角咖啡的評價就是好壞都有，可能我們來的時間不對吧？大家自己判斷囉！

都蘭海角咖啡

地址：台東縣東河鄉47鄰14-10號
電話：0903－262923
營業時間：11：00－17：30

飛天璇

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