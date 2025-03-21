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高雄不限時景觀咖啡、坐落水庫首排湖景！必搶窯烤麵包出爐即秒殺

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

這家位在阿公店水庫旁邊的「長堤cafe」，室內、戶外座位數很多，可以近距離欣賞水庫湖景，夕陽和夜景時分景色都很美，非常適合情侶約會。菜單推薦柴燒窯烤麵包，人氣高到一出爐就秒殺，想買到可要碰碰運氣！

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交通
附近景點有阿公店水庫、岡山之眼、大崗山風景區，我們這天是下午來喝咖啡，傍晚再到「坐看雲起時人文空間」吃晚餐和看夜景。開車、騎車前往的人，可以把車子停在阿公店水庫周圍的路邊停車格，停車位還蠻多的，應該不太需要擔心沒有地方停車。

環境

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲佔地遼闊，入口處可從階梯上來。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲需要先到二樓櫃台點餐、結帳，接著再叫號取餐、自行找位置，採自助式用餐方式，而且不限時！

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲分成室內、戶外兩大區，都可以自由入座選位子。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲室內區的景觀就蠻好的，可以眺望阿公店水庫的湖景，夏天有冷氣，冬天也不會太冷。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲二樓座位區旁有不少藝術品，增加了些許人文特色。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲沿著階梯再往上走還有更多戶外座位區，平日來較為悠閒，可以自由選擇喜歡的位子。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲最高樓層的景觀視野。如果擔心有蚊子的話，可以請老闆點蚊香。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
飲料有手沖咖啡、義式咖啡、茶飲、歐蕾、花茶等，搭配格子鬆餅、牛肉捲、雞肉捲、手拍披薩等輕食，及焗烤飯、咖哩飯、雞肉飯等主餐。餐點價位和多數景觀咖啡廳差不多，套餐含一杯200元的飲料。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲印象中低消是每人一杯飲料或任一餐點，生意好的時候，餐點現點現做會需要比較長的等待時間，趕時間的人再請自行斟酌。

柴燒窯烤麵包
非常厲害，通常都是一出爐就秒殺，想買到真的只能碰碰運氣，如果來的時候有看到，非常推薦一定要馬上買，不然一猶豫就會被後面的客人買走！麵包帶有柴燒香氣，口感Ｑ彈富有嚼勁，在口中越嚼越香，非常好吃！簡單搭配燕麥、堅果、葡萄乾就很美味，讓我們一口接一口停不下來，瞬間就把整顆麵包吃光。

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

新鮮水果茶－160元

▲▼長堤cafe 岡山阿公店水庫湖景第一排景觀餐廳！柴燒窯烤麵包好吃推薦。（圖／部落客周花花授權提供）

▲搭配酸酸甜甜的新鮮水果茶，就是一組美好的下午茶套餐。

心得
如果有到阿公店水庫附近走走的話，推薦可以來長堤cafe吃柴燒窯烤麵包。室內戶外座位區規劃得相當不錯，能夠悠閒喝咖啡、吃美食，欣賞湖景第一排的美麗景觀。據悉在這裡看夕陽和夜景十分浪漫，也是個很適合情侶約會、親子旅遊的高雄岡山景點！

長堤cafe

地址：高雄市岡山區菜寮路2號
電話：07－6285789
營業時間：11：00－20：00（周一、二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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