淡水靜謐民宅藏台北最強布丁！一口咬下濃郁茶香撲鼻、綿密細滑

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

最初開在大安站附近、信維市場旁的「夢仙」現已搬家到淡水，隱身老屋民宅內的全新空間，同樣有著靜謐之感，座位數更多、更加寬敞，終於比較不會客滿了！推薦必點布丁，尤其是超好吃的伯爵茶布丁，要封為台北最強布丁都不為過！

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交通

隱身小巷裡的住宅區內，並不屬於淡水美食、淡水小吃一級戰區，搬家後選擇開在這裡，讓人佩服老闆的勇氣。距離捷運淡水站出口約1.6公里，步行25分鐘左右可以抵達，也可以選擇轉乘公車，開車騎車前往的話要稍微找一下停車位。

店內環境

搬家後的夢仙，依舊維持著輕柔的高質感。是一家咖啡店、也是一間選物店，整體氛圍營造相當舒適，大家也默契的降低音量，共同維護著空間的寧靜。

▲由於座位設計的關係，店內僅同時接待最多四位客人。

▲平日晚上可以預約，其他時段空位情況則依現場狀況為主，基本上應該都會有位子。

菜單

內用每人低消一杯飲料。飲品有各式茶飲、鮮奶茶、牛奶、冰茶、花果茶等，搭配幾支單品咖啡豆，可選擇沖煮方式要虹吸還是手沖。輕食甜點則不定時更新，這天來的時候布丁共有純焦糖布丁、古典伯爵茶布丁、法式濃可可布丁三種品項。

衣索比亞－160元

一直以來我都蠻喜歡夢仙的虹吸咖啡，風味處理相當乾淨。這支衣索比亞水洗豆，有著茉莉花香、水果茶調性，香甜好喝、十分順口。

瓜地馬拉－160元

▲瓜地馬拉同樣是水洗處理法，帶有蘋果、桃子甜感，一樣呈現討喜的香順甜。



日月潭紅茶－120元

▲無糖日月潭紅茶表現也不錯，適合搭配甜點布丁。



古典伯爵茶布丁－130元

很多人都封夢仙的布丁為大台北最好吃的布丁，推薦初訪的人先點經典原味或是茶味布丁，這些全是夢仙的強項，絕對不會讓人失望。

古典伯爵茶布丁有著濃郁的紅茶香氣，交織著佛手柑氣味，與蛋香、奶香結合得都非常好。布丁口感綿密細緻，連焦糖都處理得相當優秀，可說是一顆零死角的布丁，要我連吃三顆也沒問題！

法式濃可可布丁－140元

相較之下，我個人比較吃不習慣法式濃可可布丁。使用的是法國特級可可莊園的原料，帶有木質花果香調，並加上獨門香料調味。風味呈現我是喜歡的，只是布丁口感較扎實，還是滑嫩綿密的布丁較為討喜。

＊以下為未搬家前舊地址吃到的不同口味布丁

靜岡焙茶布丁

布丁口感偏向綿密緊實，綿綿似奶酪，又有一點生乳酪蛋糕的感覺。配上濃郁焙茶香氣，再點綴些許黃豆粉，特別又好吃。

香草冰淇淋抹茶布丁

▲基底用的是宇治玉露，香氣清新沒有絲毫澀感。濃厚茶香牢牢牽進每一口布丁中，和香草冰淇淋竟也意外合拍。

心得

之前還在大安站、信維市場附近時，我就非常喜歡夢仙，也給予過極高評價。搬家到淡水新地址後，茶味布丁和虹吸咖啡同樣優秀，完全沒讓專程前往的我們失望！目前營業時間只有晚上，或是集中在周末，仍很推薦有來淡水旅遊的話，可以順道來吃一顆極品布丁！

夢仙

地址：新北市淡水區大忠街34巷21號1樓

營業時間：周一、二 19：30－23：00，周五、六、日 14：30－21：00

instagram：https://www.instagram.com/mengsiancoffee/

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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