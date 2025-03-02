日本唯一「頭髮神社」開箱！剪刀御守超多人收藏　嵐山一日遊推薦

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

嵐山竹林小徑、嵐山小火車站旁的「御髪神社」，是全日本唯一的頭髮神社！想要生髮、擁有秀髮等和美容相關的祈求，都可以到「御髪神社」參拜，並買個特色御守當伴手禮。前往「御髪神社」交通方式相當簡單，是個值得推薦的京都景點，可以安排進嵐山一日遊的行程中喔！

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御髪神社位在京都嵐山

靠近「嵐山小火車-嵐山站」，距離「JR嵯峨嵐山站」約1.3公里，步行路程約20分鐘；若是「嵐電嵐山站」走過來時間也差不多，可以順路遊覽超人氣嵐山景點嵐山竹林小徑！

是日本唯一保佑頭髮的神社

想要祈求美容美髮相關都可以來拜，主祭神為日本髮結職業的創始人「藤原采女亮政之」，他是一位活躍於鎌倉時代政府御用的髮結師。

日本美容相關考生也會來這裡參拜

隨著嵐山成為很多觀光客心中，關西旅行時必訪的京都景點。「御髪神社」的人氣也跟著越來越高，總能吸引無數男女前來參拜，無不希望能生髮、擁有美麗秀髮。日本美容相關的考試、檢定，考生也會來這裡參拜，祈求考試順利過關。

從官網資訊看來「御髪神社」有著特別的參拜方式

可以至社物所請神職人員幫忙剪下一撮頭髮，並裝在袋子裡作為「御髮獻納」，大家所供奉的頭髮會被移到神社境內的「髮塚」中，永久保存在這裡以祈求頭髮健康。但我來的這天，很多人在排隊買御守、寫御朱印，神社人員完全忙不過來，就不確定現在是不是還有這種參拜形式了。

御守非常有特色

人氣高到網路上還有不少代購店家，有些比較受歡迎的御守顏色、御守款式，可能會提前完售，大家來的時候只能碰碰運氣，看現場有哪些品項。

▲美髮剪刀的御守超級特別，剪刀還有打開跟合起來兩款，讓你自由選擇想要哪個。

▲梳子造型的御守也很可愛，不意外粉紅色成為最受歡迎的顏色，直接貼上sold out的貼紙。

心得

規模小小的「御髪神社」，卻能吸引這麼多遊客前往，正是因為它是日本唯一頭髮神社，無論是想求長頭髮、秀髮健康，或是美容美髮相關的考試證照，都能來這裡祈求如願。距離嵐山景點「嵐山竹林小徑」、「嵐山小火車-嵐山站」都很近，推薦安排至嵐山一日遊行程中！

御髪神社

地址：京都府京都市右京區嵯峨小倉山田淵山町10-2 616-8394

開放時間：10：00－16：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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