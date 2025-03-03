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岩手縣最Q「皮卡丘列車」只有周末營運！時刻表＆預約教學一次看

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

日本有著各式JR特色列車，自由行的時候只要時間許可，身為鐵道迷的我都會特地來搭！東北岩手縣最可愛的，應該就是「POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車」了，連原本不是粉絲的人，搭乘以後也會被圈粉！只在周末假日限定行駛，人氣之高一定要事先預約劃位才搭得到，本篇文章整理了POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車時刻表、預約教學、路線圖、周邊景點等資訊，一起來跟皮卡丘玩吧！

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介紹
POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車最初的設立，是因為311東日本大地震。愉快列車為了帶給東北受災兒童鼓勵，希望透過寶可夢皮卡丘的魅力，幫助東北的孩子們重拾笑容。現在的車廂設計是2017年7月重新更新的，加入了「親子同樂」的概念，同時也深受觀光客的喜愛。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

行駛路線
POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車行駛於岩手縣「大船渡線」。一之關、陸中松川、猊鼻溪、摺澤、千廄、折壁、氣仙沼，共七個站之間，如果可以的話，會推薦大家從「一之關站」、「氣仙沼站」擇一搭乘。因為這兩站為下行、上行兩班次的起點站，站內有比較多皮卡丘布置物，而且會拿到乘車證明，好像還有歡送會和小禮物，搭乘的氣氛比較棒。再加上若想拍照的話，座位車廂、遊戲車廂的狀況都是最初的完整狀態，中途搭乘人已經坐滿滿，玩具布偶也會被移動。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

大船渡線景點
大船渡線的七個站之間，「一之關站」、「猊鼻溪」、「氣仙沼站」三站觀光景點較多。

一之關站：嚴美溪、郭公屋飛天糰子、達谷窟毘沙門堂、中尊寺、毛越寺。
猊鼻溪：猊鼻溪遊船。
氣仙沼站：氣仙沼魚市場。

時刻表
POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車2025運行日期，可以參考下方JR官網截圖。基本上只有六日及假日會開，有時候六日也不開，大家出發前一定要先上官網查好有行駛的日期！

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

一天只開兩班
下行11：01從一之關站出發，12：52抵達氣仙沼站；上行14：37從氣仙沼站出發，16：32抵達一之關站。日本JR時刻表基本上都蠻準確的，大家記得一定要提前抵達車站，才不會錯過列車發車時間。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲每一站都會停留一點時間，讓遊客可以下車拍照。還有蓋章集點活動，若是從頭搭到尾的人，就能一次蒐集完成！

寶可夢皮卡丘列車預約
由於POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車都是周末、假日才行駛，加上只有一節車廂的指定席座位，所以一定都要事先預約才搭得到。我這次出發到日本當地才預約兩天後的班次，從一之關站出發的已經客滿了，只能預約到猊鼻溪站回程的位子。當天在猊鼻溪站遇到很多遊船完，臨時想上車的遊客，JR人員表示全車客滿，無法讓他們上來。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

預約的方式有兩種
一種是至JR東日本官方網站預約，搭車日的前一個月早上10點開放預約該日班次，線上預約完成後，請記得在出發前一日晚上9點前，至任一JR車站綠色櫃台取票，否則會被取消訂位！

如果跟我一樣，到日本當地才兌換「JR pass東日本鐵路周遊券（東北地區）」的話，則要盡快至JR車站綠色櫃台劃位，越晚座位必定越少！使用JR pass東日本鐵路周遊券（東北地區），搭乘POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車是不用額外加價的，直接出示有位子就能劃位。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

猊鼻溪到一之關
我搭乘的POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車，是猊鼻溪站到一之關站路線，15：52到站、15：57發車，16：32抵達終點站。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

比較推薦一之關站出發至猊鼻溪站的路線
剛好下午安排猊鼻溪遊船的行程，結束後搭車回到一之關站，但若是有劃到位的話，比較推薦一之關站出發至猊鼻溪站的路線，一之關站的歡送儀式熱鬧許多！

猊鼻溪站是個無人車站
搭乘前車上的JR人員會下來驗票，並蓋上印有日期的紀念章，大家可以在貼有「POKÉMON with YOU トレイン」貼紙的地方排隊等候。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

寶可夢皮卡丘列車
進站前大家就在歡呼，因為真的非常可愛，從遠方駛來就像個巨星一樣，外觀有著滿滿皮卡丘，進入車廂一看更是不得了！

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

座位車廂
所有座位都是以皮卡丘造型做設計，天花板、牆面、座椅、座位號碼、扶手等全部都是皮卡丘，萌到每個人都拿相機狂拍！

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲連把手都是寶貝球造型。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲坐下來時，鞋子還能對上皮卡丘的腳印呢！

前面有說到，會建議大家從一之關站、氣仙沼站兩個起點站搭，因為我的照片是在車子到終點站一之關站，大家都下車時快速拍攝的。上車時所有乘客都坐在位子上，還有大包小包行李伴手禮等等，幾乎看不到皮卡丘了！

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

遊戲車廂
親子同樂的遊戲區，更是POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車的一大賣點，裡面有著非常多皮卡丘玩偶，包含中間那一大隻趴趴皮卡丘，這些玩偶全部都是可以拿起來玩跟拍照的！

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼同時設有小小遊戲區，和皮卡丘造型耳朵、乘車日期刊板，提供給乘客們拍照使用。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲所有乘客無論大人小孩，都會在遊戲車廂內，玩得不亦樂乎。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲快要抵達終點站前，JR人員會關閉遊戲車廂，並開始整理工作，我也是在他們整理好後，詢問後得到許可，快速拍幾張。

販賣部
兩車廂之間設有販賣部，販售周邊商品和皮卡丘包裝零食。原本還有皮卡丘便當，但我搭的時候已經快到終點站，所以早已賣完了。

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼日本東北岩手 POKÉMON with YOU 寶可夢皮卡丘特色列車。（圖／部落客周花花授權提供）

心得
POKÉMON with YOU寶可夢皮卡丘列車真的非常可愛，實際搭乘覺得比照片上看還來得更可愛，推薦指數五顆星！若有安排猊鼻溪遊船的人，可以搭一之關站到猊鼻溪站這段就好，如果時間充裕的人，也可以選擇整段搭完。但大船渡線班次很少，大約一小時才一班車，不管哪一站都一樣，所以大家出發前建議先查好列車時刻表，才不會花太多時間在等車。最重要的是，一定要先預約劃位！

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關鍵字： 日本旅遊 寶可夢皮卡丘特色列車 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 周花花

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