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灑落療癒暖光的咖啡小酒館！藏身木柵低調老宅　紅絲絨蛋糕是必點

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

位於木新路三段的「自由．之丘 」，外觀看起來是個很有味道的老宅，同時也是間寵物友善咖啡廳！在台北很少看到這樣的老宅咖啡廳，走進店內氣氛更棒，雖然是平日，座上還是有八成滿。店內提供茶、酒、咖啡，還有多種甜點可以選擇，越晚越有氣氛。

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位置

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲平日來「自由．之丘 」停車很方便，路邊很多停車格。離捷運站很遠，也可以搭公車來，附近有景文高中、河濱公園。

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環境
「自由．之丘 」的環境裡裡外外都有著一個老靈魂，帶點復古又有點創新，店裡還有好幾種不同的復古風生啤海報，桌上還有小檯燈，不少人帶著書來閱讀，還遇到有客人帶著狗狗來喝咖啡、聊天，看來寵物是可以落地的。

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲廁所在後門走出去的另外一邊，同樣布置得很有氣氛，老闆會時不時補上蠟燭，氛圍感十足。

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

菜單
飲料類型有茶、調酒、咖啡，甜點有巴斯克、肉桂捲、布朗尼、焦糖蘋果溫蛋糕以及紅絲絨蛋糕，還有一些新品會寫在櫃台的小黑板上。

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

餐點

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

木柵炭焙鐵觀音

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲熱茶可以回沖，木柵鐵觀音的味道不錯，茶味香濃又不苦澀，再回沖味道還是很夠。

檸檬咖啡

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲上桌時的漸層很美，混合均勻後喝起來檸檬香氣酸甜適中，算是蠻好喝的。

紅絲絨蛋糕

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼味道不差，但是口感有點重。

▲▼自由·之丘，營業到深夜，有著老靈魂的老宅咖啡廳。（圖／部落客水晶授權提供）

心得
「自由．之丘 」的整體環境是我最喜歡的老屋咖啡廳，氣氛很好，飲料也好喝，不少人都點肉桂捲，下次有機會再來試試！

自由之丘

地址：116台北市文山區木新路二段69巷1號1樓
電話：02－29375585
營業時間 ：14：00－00：00（周二休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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