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穿過自行車行才能到的懷舊咖啡廳！甜點天天有驚喜台北下午茶推薦

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳，要穿過自行車店後再走上二樓，跟之前分享過的小尾咖啡有點像，不過小尾咖啡是機車行，何家人是自行車店，都一樣有特色，而且何家人珈琲一二樓都是自家人經營，兄弟們各別開自行車店跟咖啡行，工作環境通通都是自己人感覺真好！

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位置環境
何家人珈琲距離寧夏夜市很近，這次就是直接停在蓬萊國小地下停車場走過來很近。何家人珈琲位於小巷弄中，自行車店跟二樓的咖啡都有特別設計過，跟一般商業氣息很重的連鎖自行車店不太一樣，就連對面的店家賣的也都是自行車用品。

店內的環境很復古，桌椅的是以前會在阿嬤家看到的那種，坐起來會喀嘰喀嘰叫的藤椅，還有坐久屁股會很痛的大理石木椅。老闆很年輕，不過感覺有個老靈魂，放著黑膠唱片，店裡還有真空擴大器，音質很好，選的音樂也很棒。

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲靠窗的座位有限時兩小時，環境中還有不少植栽跟鹿角蕨。

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

耶加雪夫｜熱拿鐵
咖啡都可以做成冰的，點了冰的耶加雪菲，味道帶著點花香，酸度不高，口味清爽；朋友點的熱拿鐵好喝，奶香味十足，咖啡比例也剛好。

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）.

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

布丁

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲布丁很好吃，口感軟嫩，焦糖味道香濃不甜不膩，帶著點苦甜味，非常喜歡。

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

結語
何家人珈琲距離大稻埕也不遠，喝完咖啡可以一路閒逛過去也不錯，整體的氛圍營造跟咖啡甜點都讓人相當喜歡，老宅氣氛跟音樂都非常加分！

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單
飲料以咖啡、茶為主，手沖價格偏高，但是味道不錯，每天提供的甜點不一樣，這天甜點有布丁跟巴斯克。

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼「何家人珈琲」實在是一家很可愛的老宅咖啡廳，一樓是自行車店，二樓是咖啡廳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

何家人珈琲

地址：台北市大同區南京西路155巷33號2樓
電話：02－25562227
營業時間：11：00－19：00　周末13：00－19：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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