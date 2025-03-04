台北深夜咖啡有貓出沒！必點栗子烤布丁　口感扎實咬下藏香甜果肉

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

原本在行天宮附近的「疍宅Egghost」搬家到了台北植物園附近的三元街上，空間更大，位子更多，貓咪不時的會從身旁經過；最好不要假日來，人潮太多而且太吵了，戚風蛋糕味道還是挺不錯，這次吃的栗子布丁跟蘋果派最好吃！

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環境

搬家後的疍宅Egghost地點不是很方便，距離捷運小南門站或中正紀念堂站都有距離，開車來的話蠻好停車的，這次假日來路邊都還找得到停車格。

▲門口的這個logo一直聯想到辛普森家庭的霸子。

▲環境跟以前相比有蠻大改變的，更寬敞舒適，走的還是帶點復古風格，木質桌椅、吧台，後方空間更寬敞，還有分隔開的四人桌。

線上候位

如果遇到客滿的話，就用手機掃門口的QR code可以線上候位，快排到的時候會打電話通知，很方便不用在現場排隊，不過也不能跑太遠，好像十分鐘之內要報到，附近也沒什麼好逛的，還好這次停車停不遠，就在車上等待。

▲門口還有常溫餅乾還有一些周邊商品。

菜單

飲料跟甜點價格蠻高的，最便宜的美式咖啡也要160元，飲料介於160至300元之間，甜點則是在櫃台，種類很多種，戚風蛋糕為主，還有限定的榴蓮巴斯克，很特別。另外想吃鹹食的也有咖喱飯跟鹹派，只是鹹食有限制供應時間為中午12：30～14：30、下午16：30～20：00。

西西里檸檬碎碎冰咖 200元

▲甜度酸度適中，而且多了碎碎的碎冰口感，香氣很清新。

芭娜娜牛奶冰沙 170元

▲芭娜娜牛奶冰沙就是完全香蕉牛奶不另外加糖的味道。

棉花糖焦糖熱拿鐵 190元

▲香氣超療癒，最上層有很有冬天的味道。

日本阿露斯哈密瓜戚風 260元

▲奶油部分很好吃，戚風蛋糕輕輕柔柔的，口感不會太乾，哈密瓜非常甜，味道算是不錯但是沒有到非常厲害。

烤脆脆蘋果派 230元

▲味道很棒，尤其是熱熱吃上頭的脆餅部分好香，整體吃起來也不會太甜。

栗子南瓜冰淇淋烤布丁 180元

我超喜歡，布丁的口感比較扎實一點，因為栗子就加在裡頭，還吃得到栗子顆粒以及栗子香味，很有秋天的感覺，雖說不是那種細緻滑嫩的布丁口感，但是栗子味道布丁很特別，只是多了冰淇淋有點太甜了，不然就很完美。

評價

疍宅Egghost整個的氛圍不錯，門口還有疍宅販賣周邊商品，感覺比以前更商業化了點，時不時有貓咪經過實在是很療癒的咖啡廳。

疍宅Egghost

地址： 100台北市中正區三元街176號1樓

營業時間：12：00～23：00

電話： 02－25215361

水晶安蹄 不務正業過生活

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