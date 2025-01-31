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平日一樣客滿人爆多！赤峰街藏身老屋二樓的隱世咖啡廳

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

赤峰街一帶相當好逛，有水準的咖啡廳也非常多，「卜卜商店」就是其中一間位於二樓的咖啡廳。木質復古帶有年代感的氣氛非常喜歡，而且就連是平日都是快客滿的狀態，很好奇這些人是不是都不用上班，人真的爆多，當然都是以年輕人為主啦，甜點跟飲料都還算不錯，最喜歡的是走上二樓別有洞天的神秘感氣氛。

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環境
卜卜商店的一樓是「舊目立屋」選物店，這次也在這挑了好幾個餐具回家，真的便宜又很有質感，卜卜商店的餐具好像這裡也買得到，可以順道逛一下「舊目立屋」，只是很小很擠，要小心包包碰撞到商品就是了。

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲卜卜商店的內用空間很多，有室內有室外，店內有貼著禁止拍照的圖案，沒有辦法避免拍到客人，店內照片就不放了。

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
內用的話可以掃桌上的QR Code點餐，飲料甜點種類不少，蛋糕、鬆餅、茶點，飲料茶飲咖啡也很多，真的會有選擇困難。第一頁有注意事項，不能走動拍照，不能拍到客人跟工作人員，用餐時間一百分鐘，低消一杯飲品或是套餐。

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲卜卜商店的飲料跟甜點賣相都非常好，餐具的質感更加分。

燕麥拿鐵｜經典水果茶
燕麥拿鐵蠻好的，只是口感有點水，但是香濃度不減；經典水果茶的水果香甜味也很豐富，顏色很美。

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

布丁｜無花果草莓蛋糕
甜點加上有質感的甜點盤，看起來更好吃了！布丁本人很好吃，不過配上奶油有點甜，奶油有點太多會膩。無花果草莓蛋糕上的水果都很新鮮，蛋糕體本人不沾奶油的話會有點乾就是了。

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲布丁。

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲無花果草莓蛋糕。

▲▼卜卜商店。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

卜卜商店的環境是特色，有質感的餐具也是特色，但就不知道為何客人會多成這樣，中山雙連這附近咖啡密集度極高，卜卜商店能有這樣的客量實在是蠻強的！

卜卜商店

地址：103台北市大同區赤峰街49巷2號2樓
電話：02－25525115
營業時間：周一至周五11：30－19：00、周六至周日11：30－19：20

水晶安蹄 不務正業過生活
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