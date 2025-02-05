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秘境銅鑼燒小店、每人最多只能點兩顆！雙峰草堂隱身苗栗日式玻璃屋

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

位於銅鑼交流道附近的「雙峰草堂」是一家專門賣銅鑼燒、開在半山腰的小店，銅鑼燒口味很多，有當季的草莓口味，還有少見的焙茶、麵茶口味。內用低消一杯飲料，但是銅鑼燒有限量，一人限內用一個、外帶一個，所以最多一個人可以點兩顆銅鑼燒，想要一次享用全部口味會比較困難。銅鑼燒現點現做，假日等待時間會比較久，不過工作人員都會先說，有時間有空閒的人能等再等吧！

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位置、環境介紹
雙峰草堂位於銅鑼交流道附近，開車約五分鐘就到，有附設停車場，停車很方便。附近比較像安靜的社區，周邊不定時會有貓咪走來走去，不過好像為了避免抓傷人，有貼出通知還是不要摸比較好。

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲戶外座位比較多，不過蚊子也多，室內稍微悶熱一點，可能是烤銅鑼燒溫度的關係吧！

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲內用菜單在門口，飲用水自取。

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

菜單

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲注意事項寫著看清楚再點餐以免浪費時間，已經賣完的口味會寫在門口的玻璃門上。

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲銅鑼燒口味很多，不過好幾種口味都賣完，原本超想吃玫瑰口味，可惜賣完了。

餐點

抹茶歐蕾｜棗杭菊
抹茶歐蕾無法調整甜度，但還好整體喝起來也不會太甜；棗杭菊使用的是苗栗公館的紅棗以及銅鑼杭菊，喝起來帶有杭菊清香感與一點點紅棗的酸味，熱熱喝很療癒。

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

草莓紅豆｜古早味麵茶
現做的銅鑼燒，草莓紅豆裡的紅豆泥不會太甜，草莓是完全新鮮的，沒有刷上任何糖漿之類的，味道很自然，銅鑼燒的餅皮與一般吃到的不同，比較Ｑ一點，有種煎餅的香氣，銅鑼燒外皮就帶有甜度。

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲▼雙峰草堂，手作職人銅鑼燒。（圖／水晶授權提供）

▲古早味麵茶口味整體偏甜，內餡也不像麵茶味。

心得
雙峰草堂距離交流道不會太遠，停車也方便，銅鑼燒口味多樣化，這次吃的草莓紅豆我蠻喜歡的，麵茶就太甜了，整體蠻有特色的，可以來試一試！


雙峰草堂

地址：366苗慄縣銅鑼鄉雙峰路86－1號
電話：03－7987198
營業時間 ：周四、周五13：00－18：00／周六、周日11：00－18：00（周一到周三公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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