加藥酒更香！台北四神湯一天只賣5小時　內臟鮮嫩還能自選部位

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

原本在南昌路夜市的「劉記四神湯」搬家了，搬家後座位、環境變得更好，味道也一樣好，多種豬內臟們可選，而且口感嫩度新鮮度無法挑剔，台北最愛四神湯依舊是這家！

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位置｜環境

劉記四神湯離原本的攤位其實不會太遠，新店面後方有停車場半小時25元，路邊停車格比較難找些，這次內用速速喝完剛好半小時。下午三點半開始營業，這次一開門就去吃，門口已經有人排隊，要內用的話跟老闆娘講，老闆娘會安排位子，只有四個位子，會稍微等待一下，外帶的客人比較多。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。



▲老闆依舊是在攤位上一直剪剪剪，數量看起來沒有以前多，以前舊攤位時是一大鍋超迅速的剪，視覺效果比較強！

菜單

店裡賣的只有四神湯一種，第一次看到可以選部位的四神湯，豬肚、生腸、粉腸、小肚、小腸，小碗60元、大碗100元，以配料來算其實價格相當合理，滿滿的料！

餐點

綜合（小）60元

劉記四神湯的湯頭是偏清淡的，可以再請老闆娘多加一點藥酒味道會更好喝，綜合口味就是豬肚、生腸、粉腸、小肚、小腸什麼都有，內臟們的口感都非常嫩而且新鮮，腸子不會乾乾癟癟也沒有任何油腥味，湯頭清淡順口，個人是不愛薏仁，覺得還是配甜品比較好，不過湯都會喝光光，滿足！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



劉記四神湯搬家後味道還是很好

平時其實不太愛喝四神湯，因為很容易點到配料非常虛、味道非常淡的四神湯，不過劉記四神湯就是會專程來喝的！

劉記四神湯

地址：100台北市中正區和平西路一段83號

電話：0935－682933

營業時間 ：15：30－20：30（周一、周日公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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